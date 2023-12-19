世冠盃免費直播｜哥迪奧拿為曼城贏盡大賽只差此盃　雞肋也不放過

曼城將在周三（20日）凌晨2時出戰世界冠軍球會盃面對浦和紅鑽的四強戰，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽前表示球隊雖然被視為大熱門，但不會認為奪冠是理所當然。

這名西班牙教頭表示能出戰世冠盃是一種榮幸，而且可能是「一生人不會有第二次」的機會。

這場比賽將在Now TV及ViuTV免費直播。



曼城將在凌晨與浦和紅鑽爭入決賽。（路透社）

20/12 凌晨2時 4強：浦和紅鑽 對 曼城 Now TV 630﹑633﹑ViuTV 99台

世冠盃參加資格為六大洲最高級別球會賽事冠軍及東道主國內聯賽冠軍，今次為應屆歐聯盟主曼城首度參加。或許在不少球迷眼中，世冠盃對比起其他大賽顯得有點「雞肋」，不過哥迪奧拿表示球隊爭冠意願強烈：「我們當然想贏，這是我們未贏過的錦標。我們想要完成一個循環，能贏的冠軍，我們已經全部贏了，這正是最後一個。」

「我不知道我們會否有另一次機會，或許一生只得一次。能來到這裏非常困難。我想我的球員也知道這一點，因此我們明天會爭取好表現。」縱然他這樣說，不過適逢世冠盃在2025年進行大改制，參賽球隊由7隊大幅擴展至32隊，當中歐洲地區會有12支代表，包括近4屆歐聯冠軍，因此曼城已篤定獲得再次參賽資格。（目前已確定資格的8隊歐洲代表為：車路士、皇馬、曼城、拜仁、PSG、國米、波圖、賓菲加）

哥迪奧拿表示，參加世冠盃可能是一生人一次的機會。（Getty Images）

曼城傳喜訊：迪布尼復操

曼城四強的對手為亞冠盃冠軍浦和紅鑽，哥迪奧拿表示有看到他們擊敗墨超球隊利昂的出色表現，雖然不了解對手，但通過日本國家隊在世界盃的出色表現，認為他們水準已大幅提升，「他們能擊敗世界上最出色的球隊，他們在球場上轉變得非常迅速而敏銳，很多情況下難以預測，所以你必須要尊重他們。」

曼城中場大將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），因傷缺陣三個月首次復操，英國《曼徹斯特晚報》形容他在訓練中表現出色，但在今場比賽復出機會不大。

同樣有傷在身的謝利美杜古（Jeremy Doku）及艾寧夏蘭特（Erling Haaland）均缺席訓練，因此亦不會出戰今場四強戰。

貝拿度施華（Bernardo Silva）表示夏蘭特確實是他們陣中重要一員，「不過曼城的強大之處在於無論失去哪個球員，我們依然不變，並會為所有錦標而戰。」這名葡萄牙中場續稱球隊有動力爭冠，「來到世冠盃比賽，便不會感到疲倦。」