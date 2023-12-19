世冠盃｜35歲馬些路寶刀未老　領富明尼斯晉級生涯第5度闖決賽

35歲的前皇家馬德里鐵衛馬些路，今年初離開歐洲球壇，重返母會富明尼斯，這名巴西前國腳卻再度在世界舞台亮相，他帶領富明尼斯出戰世冠盃，與非洲代表艾阿里爭奪決賽席位。

富明尼斯打開紀錄的一球，正是由馬些路在邊路突破，以「通坑渠」擺脫對手後被踢跌，博得12碼，助母會殺入決賽，亦是馬些路生涯第5次躋身世冠盃決賽。



世冠盃免費直播 曼城力爭首度稱霸世界 鬥浦和紅鑽爭入決賽

非洲冠軍﹑來自埃及的艾阿里（Al Ahly）早前擊敗主場的伊蒂哈德，4強與南美自由盃冠軍得主富明尼斯對壘。這間巴西老牌球會陣中除了有馬些路坐鎮，還有另一名巴西前國腳﹑年屆40歲的菲臘比美路（Felipe Melo），兩人在今仗一同正選披甲。

35歲馬些路領富明尼斯出戰世冠盃4強。（Getty Images）

艾阿里與富明尼斯今仗互有攻守，多得雙方門將有高水平演出，上半場才未開紀錄。戰至下半場中段，馬些路左路上前助攻，在禁區邊巧妙地接應隊友傳送，對方球員立即趕到，馬些路從對手的「大細龍門」找到私家路，成功以「通坑渠」突破，正當馬些路加速時，對手情急下把他在禁區內踢跌，球證直指12碼點。

馬些路倒地後需要軍醫入場稍後治理傷勢，而4﹑5名艾阿里球員同時向球證投訴，當馬些路站起來後，他向對方阿卜杜莫勒（Mohamed Abdelmonem）遞上水樽示好，對方不單止不領情，更一手憤怒地擲向地下，這一幕被球證看到，隨即向他出示黃牌，然後他還是繼續投訴。與此同時，艾阿里前鋒馬密特卡拉巴（Mahmoud Kahraba）在12碼點附近踩來踩去，球證隨即制止他。

富明尼斯由艾利亞斯（Jhon Arias）操刀12碼中鵠，71分鐘打破僵局，加上後備入替的堅尼地（John Kennedy）末段奠定勝局，富明尼斯兩球擊敗艾阿里，打入決賽，將與曼城或浦和紅鑽的勝方爭標。

富明尼斯兩球擊敗艾阿里打入決賽。（Getty Images）

馬些路當年效力皇家馬德里時，正值歐聯三連霸的黃金時期，曾經4度晉身世冠盃決賽（2014﹑2016﹑2017﹑2018）並全數封王。即使馬些路離開歐洲主流球壇，他依然可以第5度打入世冠決賽。

馬些路賽後坦言，穿上富明尼斯球衣爭奪世界冠軍，感覺與眾不同，「皇家馬德里是世界上具指標性的球隊，但富明尼斯對我來說是最偉大的，因為他們孕育了我，我在年少時加盟，富明尼斯是我的一切，可以為他們爭奪冠軍是無上的光榮。」