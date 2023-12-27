利物浦力挫般尼上榜首　紐尼斯結束12場入球荒　高普：從沒懷疑他

利物浦靠達雲紐尼斯（Darwin Nunez）打破入球荒，加上迪亞高祖達完場前建功，作客以2：0擊敗般尼，暫時以42分升上榜首。利物浦領隊高普很滿意半季得42分的成績，笑言興奮到很難把雙臂放下來。對於紐尼斯結束12場入球荒，高普則表示他們從不沒有懷疑過他的入球能力，但認同入球可以提升紐尼斯的信心。



高普滿意利物浦上半季的整體表現。（Getty Images）

24歲的紐尼斯在6分鐘為利物浦先開紀錄，結束12場入球荒，他上次為球會入波已經是11月1日的聯賽盃比賽。高普賽後說：「對達雲來說，很明顯地，前鋒是需要入球的。但從我們這邊來看，從來沒有懷疑。」

高普說：「達雲是我們重要的一分子。這個入球不只帶來贏波，對他個人都很重要，會給他提升（信心）。」

紐尼斯為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

踢完上半季19場聯賽，利物浦是輸波最少的球隊，僅逢一敗，12戰6和1負，以42分暫時排榜首。若果阿仙奴未能在周四擊敗韋斯咸，利物浦就會成為半季冠軍。今場對般尼的勝仗對利物浦十分重要，他們對上兩場聯賽失分，先後賽和曼聯及阿仙奴。

對於登上榜首，高普笑說：「太正嘞！我幾乎無法放下自己的雙臂！」

高普續說：「拿到42分確實令人高興。上半季已經結束，完全沒有問題。不完美，但就算阿仙奴下場贏到，我們都是落後榜首1分。這個是可以追趕到的距離。」若阿仙奴周四贏到韋斯咸，就會以43分升上半季榜首。

包括今場對般尼的19次埋門，利物浦近3場聯賽的射門多達66次，但他們只入到3球。利物浦今季聯賽13次中楣或中柱，是今季最多中楣中柱的球隊。利物浦的首席射手穆罕默德沙拿將要參加非國盃，在明年初最多要缺席8場利物浦的比賽。