英超速評｜利物浦靠沙拿逼和阿仙奴 眾鋒將陷低潮 高普需急謀對策

在一次勢均力敵的榜首大戰中，阿歷山大阿諾特應該懊悔他的射門「攞得太盡」只能中楣彈出，最終利物浦於主場再度失分，以1：1賽和阿仙奴，錯過壓過對手升上榜首、成為聖誕冠軍的機會；而主帥高普應該早點部署主將沙拿在1月中要應付非洲國家盃，畢竟一眾鋒將近期集體陷入低潮。



在「後埃及文明」年代，利物浦由沙拿、文尼及法明奴組成的三叉戟，變成現在由沙拿「一拖四」的格局，沙拿為主力正選，其餘達雲紐尼斯、加普、路易斯迪亞斯及迪亞高祖達會因應狀態及對手而以其中兩人任正選，加普有時則會放在中場；今場，沙拿續任正選，高普則以加普出任中鋒，戴亞斯則擔任左翼。

阿仙奴憑中堅加比爾馬加希斯頂入，於開賽4分鐘便打開紀錄。（Getty Images）

沙拿雖然水準未及巔峰時間，但依然是利物浦的進攻主力。（Getty Images）

然而「紅軍」在開賽僅4分鐘便失守，一眾守將未能看管加比爾馬加希斯，讓該阿仙奴守將接應罰球頂入。主隊及後急起直追，至29分鐘，阿諾特傳一記精準長傳與右翼的沙拿，後者推過辛真高再狂抽近柱上角追成1：1。

利物浦雖然佔主導權，但入肉攻勢不多，阿仙奴則以防反周旋，其實也不落下風，最終兩軍各有13次射門，控球率是50.5%：49.5%，角球是4：5，數據上難分高下，但若說較有機會贏波的，可說是紅軍，他們在72分鐘一次防守反擊，沙拿引球推過半場呈五打二局面，他傳予右路的阿諾特撞射，可是後者的射門卻中楣彈出，最終雙方以1：1握手言和。阿仙奴保住1分後，以18戰40分續踞榜首，「紅軍」以1分落後排次席，同日和波失分的阿士東維拉亦得39分，僅因得失球差排第3。

加普（右）與隊友配合未算上佳，暫未能做到之前法明奴的作用。（Getty Images）

雖然沙拿今季表現明顯跟前兩季巔峰時有點距離，但入球量依然驚人，今季聯賽已為紅軍貢獻12入球，還有7次助攻，今場也是靠其個人能力扳回一球。高普值得擔心的是，其餘幾名鋒將卻陷入低潮，達雲紐尼斯已連續12場未有入球；戴亞斯近6場未有建樹，而且他平時以盤扭見稱，近仗卻鮮能突破，今仗也只有1次成功盤球過人；加普雖然在周中的聯賽盃攻入一球，但其實他跟其他隊友的配合也不太好，今場任正中鋒卻沒有射門，而且全場只得5次成功傳球，明顯無法跟當年串連攻勢的法明奴相提並論；至於祖達把握力不俗，可是因傷已缺陣一個月，也令紅軍面對緊韌防守時難以打破缺口。

戴亞斯以盤扭見稱，但近仗卻鮮能做到有效突破。（Getty Images）

非洲國家盃於明年1月13日至2月11日上演，沙拿將要代表埃及參戰，相信將缺席對般尼茅夫及車路士的聯賽，更隨時無法趕及應付次循環作客阿仙奴一戰（2月4日），高普如何催谷其他鋒將的狀態，以彌補沙拿缺陣的空缺，勢影響紅軍今季的爭標機會。