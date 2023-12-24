英超｜利物浦左閘戲劇性重傷　高普不幸捲入意外：樂意送出鎖骨

利物浦主場對阿仙奴一戰其中一個焦點，是紅軍左閘森美卡斯（Kostas Tsimikas）遭對手撞飛後變成「飛剷」主帥高普，結果受傷離場，令利物浦陷入左閘荒。如此不幸的事件，令高普也非常懊惱。



上半場約35分鐘，森美卡斯與阿仙奴翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）在邊線爭波時，遭對手撞飛，恰巧當時兩人接近紅軍的技術指導區，結果森美卡斯被撞出場外後變成「雙腳飛剷」高普，後者也因而跌倒、壓在森美卡斯身上。

意外發生後高普即時站起，但森美卡斯倒地不起。（Getty Images）

雖然高普很快便若無其事地站起，但森美卡斯卻倒地不起——對於不算特別高大、身高1.79米的森美卡斯而言，身高1.91米而且明顯重得多的高普是一龐然大物，雖然無法確定森美卡斯是否被高普壓傷，但這位希臘左閘倒地良久才能坐起，痛苦地抱着右肩，高普也焦急地上前察看，但還是要立刻換人，由祖高美斯入替客串左閘。

森美卡斯要即時離場。（Getty Images）

最終利物浦與阿仙奴戰成1：1，對於一對爭標大戰而言，紅軍獲得1分不算太壞，但高普坦言：「今場一切正面的感覺，都因森美卡斯受傷一掃而空了。」

高普賽後透露森美卡斯的傷勢，坦言一開始以為問題不大：「事發一刻我的距離太近了，看不清到底發生了什麼事，我沒事，但森美卡斯就有事，他最低限度斷了鎖骨。對我們來說情況實在很壞。」他憶述當時情況：「我完全沒事，當然事件就在你眼前直接發生、我還參與在其中，這感覺一點都不好。我也不肯定自己是不是壓到他身上、或是（他受傷）是怎樣發生，這些事真的不應該出現。」

高普嘆道：「如果他能立刻好起來，我會很樂意送出我的鎖骨！」

高普對於意外失去森美卡斯深感懊惱。（Getty Images）

紅軍的正選左閘安德魯羅拔臣今年10月隨蘇格蘭出戰國際賽時，因肩膀脫臼休戰至今，早前高普曾透露他有望在1月復出，而然未及迎來羅拔臣回歸，替補且表現不俗的森美卡斯又受傷，令紅軍陣中再無正式的左閘，無疑令聖誕新年快車期更加難煞。利物浦周二深夜要作客般尼、1月2日凌晨再在主場對紐卡素，緊接還有足總盃第三圈作客阿仙奴和聯賽盃4強對富咸。

除了森美卡斯，利物浦翼鋒路易斯迪亞斯也有輕傷，這位哥倫比亞球員下半場68分鐘離場前曾示意膝蓋疼痛，不過高普對此不太擔心：「他跟對手膝頭撞膝頭，他說只是有點痛，而物理治療師也不太擔心，不過三日內我們又要再踢比賽，所以一切都說不定。」