ATP香港網球公開賽獲「M」品牌認可　除夕起維園舉行至明年1月7日

大型體育活動事務委員會（委員會）已向於本年12月31日至2024年1月7日舉行的「中銀香港網球公開賽2024」頒授香港「M」品牌認可。



委員會主席吳守基今日（27日）表示，上述活動跟其他「M」品牌活動一樣，不但為香港增添姿采和活力，吸引更多海外旅客訪港；並展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。

吳守基說：「今屆網球公開賽是暌違21年後再次在香港舉行的ATP男子職業網球賽事。屆時，世界頂尖男子球手將雲集維多利亞公園網球場一決高下。相信網球愛好者和廣大市民都急不及待，希望一睹他們施展渾身解數，爭奪冠軍殊榮。」

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人及非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。

香港網球公開賽2024比賽資料

日期：2023年12月31日至2024年1月7日

地點：維多利亞公園網球場

總獎金：超過65萬美元

級別：ATP250巡迴賽

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票價及優惠

這是香港暌違21年後再次舉辦ATP男子職業網球巡迴賽。門票10月18日起公開發售，有興趣人士可於快達票官網（www.hkticketing.com）訂購，價格由港幣240元至1460元。10月18日至10月31日期間，設85折早鳥購票優惠；11月1日至11月30日期間購票，則享有9折優惠。

焦點球手

香港球手黃澤林（Coleman Wong）

中國球手商竣程（Jerry Shang）

美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）

俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev）

俄羅斯球手卡卓洛夫（Karen Khachanov）

美國球手迪亞科（Frances Tiafoe）

克羅地亞球手施歷（Marin Cilic）