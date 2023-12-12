中環街市舉辦網球公開賽預熱活動　王康傑：盼加深市民對網球認識

「中銀香港網球公開賽2024」將於今年12月31日至明年1月7日於維園網球場舉行。中國銀行（香港）會在中環街市舉辦為期五天的「連繫網球狂熱」活動，昨（11日）日舉行啟動禮，邀請到香港網球運動員王康傑和女藝人余香凝參與，共同迎接ATP男子職業網球巡迴賽暌違21年後重返香港。



啟動禮上，王康傑和余香凝參與網球主題互動遊戲，分享對這項網球賽的期待。兩人希望透過這次活動能夠鼓勵更多香港市民參與網球，推動本地網球運動的發展。「連繫網球狂熱」活動將於12月15日前在中環街市持續舉行，活動現場設有網球互動遊戲體驗區，參與者不僅有機會獲得運動智能手環、BoC Pay流動應用程式優惠券等獎品，還可在網球主題的3D畫和網球聖誕樹前拍照打卡。

在活動上，王康傑表示：「能夠與世界各地精英一齊較量是每一位香港運動員的夢想，所以我亦正加緊訓練，為比賽作最佳準備。這項國際級賽事重臨香港，如果有更多香港市民入場打氣，相信香港代表會有更好的發揮！另一方面，我亦希望比賽能夠加深香港市民對網球的認識，推動本地網球發展。」

余香凝亦期待這項網球盛事，並表示：「即使小朋友未懂得觀看球賽，爸爸媽媽亦可帶同小朋友於賽事日到維園免費參加網球同樂區，在場外感受大型體育盛事的氣氛。」

「中銀香港網球公開賽2024」將於2023年12月31日至2024年1月7日在維多利亞公園網球主場舉行，參賽球手包括魯比夫（Andrey Rublev）、卡卓洛夫（Karen Khachanov）﹑迪亞科（Frances Tiafoe）、2014美網冠軍施歷（Marin Cilic）等知名選手，也將有香港本地網球運動員黃澤林和王康傑參與。門票可在快達票官網購買，票價由港幣240元到港幣1460元不等，使用中銀信用卡或BoC Pay流動支付應用程式可享有最高75折優惠。