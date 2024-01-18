羽毛球．印度賽｜安洗瑩負傷封后續戰　右膝驚見東邪西毒孖潤腸

韓國羽毛球新晉球后安洗瑩，出戰上周的馬來西亞公開賽時，直言自己的膝傷「只好了5﹑6成」，每場賽事都要紮住膝頭上陣，她最終都贏得大馬公開賽的冠軍。安洗瑩今星期轉戰印度公開賽，與泰國的拉查諾力戰3局過關，安洗瑩的「傷膝」再度變成焦點。



安洗瑩自去年的杭州亞運決賽觸傷右膝，這名韓國新晉球后休息一個多月再復出，照常出戰年終賽。受傷後的安洗瑩，明顯與最佳狀態有距離，場上的移動速度今非昔比。

不少球迷不禁疑問，為何21歲的安洗瑩不先好好養傷，等待身體健康才再回歸球場，安洗瑩出戰馬來西亞公開賽時，坦言膝傷只是康復了5﹑6成，但站上場上的幸福感，令她忘掉傷患，繼續在場上奮戰。

羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎遭逆轉屈居亞軍 安洗瑩賽後甘拜下風

安洗瑩負傷仍然贏得馬來西亞公開賽冠軍。（X截圖）

安洗瑩逆轉戴資穎﹑贏得大馬公開賽女單冠軍後，隨即轉往印度，首圈遇上昔日球后拉查諾（Ratchanok Intanon），戰情十分緊湊，安洗瑩首局先輸16：21，然後發力以21：13及21：16連取兩局，約1小時反勝對手過關。

每當安洗瑩出賽時，她的右膝都是以重重的繃帶紮着，保護她的右膝傷患不要進一步惡化。當直播鏡頭捕捉安洗瑩的「傷膝」時，擠出了形狀奇怪﹑呈瘀黑色的東西，從畫面難以準確地判斷，應該是「菠蘿蓋」上的肉。驟眼一看，與經典港產片《東邪西毒》中，梁朝偉的經典造型「孖潤腸」十分相似。

安洗瑩的右膝被繃帶重重包着。（影片截圖）

究竟為何安洗瑩的右膝呈瘀黑色，至今依然不得而知，有可能是因為繃帶紮得太緊而血液不流通，網民直言「安洗瑩的膝蓋好嚇人」，並指安洗瑩在分數上基本上穩奪奧運資格，倒不如好好休養，比起負傷上陣更好。