羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎遭逆轉屈居亞軍　安洗瑩賽後甘拜下風

戴資穎對安洗瑩的戲碼，彷彿是精彩的保證，兩人上年年終賽4強的一仗，「小戴」上演驚天逆轉勝合。戴﹑安二人再度在馬來西亞羽毛球公開賽決賽碰頭，戰情有所不同，戴資穎領先一局下，遭安洗瑩連贏兩局反勝。縱然失落冠軍，戴資穎有一方面依然大勝，連安洗瑩都甘拜下風。



韓國新晉球后安洗瑩在大馬公開賽開賽前，坦言膝傷只好了5﹑6成，與最佳狀態有距離，她在場上的移動速度，的確與受傷前有分別，女單決賽再鬥戴資穎，會否是一場一面倒的賽事。

羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎反勝陳雨菲晉級 再鬥安洗瑩爭標

戴資穎在4強反勝陳雨菲，狀態不錯，今仗第14次與安洗瑩交手，小戴在首局因對方失誤較多，早段慢慢拉開比分，以21：10輕取安洗瑩先取一局。難道真是戴資穎直落兩局輕鬆獲勝嗎？戴資穎次局失誤增多，巧合地以10：21被對手扳回一城。

進入決勝局，雙方互有領先，安洗瑩下半局發力，領先至18：13。以近期戴資穎的賽事，決勝局中後段落後數分，然後反勝的例子不時出現，安洗瑩正是受害者之一，小戴隨即打出一段5：1，力追至18：19，看來逆轉的號角已吹起了，但安洗瑩頂住壓力，在戴資穎挑戰失敗下，這名台灣球后以18：21飲恨，無緣第5次贏得大馬公開賽冠軍。

戴資穎在馬來西亞獲得猶如主場一般的支持，但今仗有機會是她生涯最後一次在馬來西亞獻技，小戴賽後透過社交網站向熱情的球迷們致意，「謝謝大馬球迷這星期給我的支持，也謝謝特地飛過來看比賽的大家。謝謝我的團隊，謝謝在場上努力奔跑的自己，下周繼續努力。」照片中的小戴露出燦爛笑容，似乎沒有被敗仗影響心情。

戴資穎接受訪問時，直言賽前已做好與安洗瑩打足3局的準備，而決勝局換場時落後，令她倍添壓力。

聲稱膝傷只好5﹑6成的安洗瑩，仍然打出一場精彩的逆轉勝，她直言冠軍是對她的一大鼓舞，希望盡早回到受傷前的狀態。今仗在馬來西亞再鬥戴資穎，她笑言從進場的一刻，已經感到現場球迷的待遇不同，「當戴資穎入場時，嘩，感覺截然不同，獲得很多球迷的歡呼聲，希望新一年有好的表現，有更多球迷為我打氣。」

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