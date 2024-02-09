農曆新年免費體育直播｜NBA澳職陪你拜年 亞洲盃決賽後西甲大戰
農曆新年有沒有免費體育賽事直播可以看？在年初一至年初四，各個免費電視頻道都有不少免費體育直播節目，其中以年初一的節目最豐富，有足球又有籃球。在年初二凌晨，96台免費播西甲榜首大戰皇家馬德里對基羅納，而77台在年初二至年初四晚都會直播游泳世錦賽。
年初一（10/02）：
【76台】01:10 2024巴黎奧運女子籃球資格賽–尼日利亞 對 美國
【76台】05:55 阿根廷甲組聯賽盃–聖達菲聯 對 紐維爾舊生
【76台】08:10 阿根廷甲組聯賽盃–競賽會 對 聖羅倫素
【99台】11:30 NBA常規賽–新奧爾良塘鵝 對 洛杉磯湖人
【85台】14:25 澳洲職業足球聯賽2023/2024–墨爾本勝利 對 FC麥克阿瑟
【77台】16:25 2024巴黎奧運女子籃球資格賽–法國 對 中國
【85台】16:40 澳洲職業足球聯賽2023/2024–中岸水手 對 FC悉尼
【77台】22:25 亞洲盃足球賽決賽–約旦 對 卡塔爾
年初二（11/02）：
【96台】01:30 西班牙甲組足球聯賽–皇家馬德里 對 基羅納
【77台】06:10 阿根廷甲組聯賽盃–小保加 對 防衛者
【85台】13:55 澳洲職業足球聯賽2023/2024 - 西悉尼流浪者 對 紐卡素噴射機
【76台】18:55 2024巴黎奧運女子籃球資格賽–波多黎各 對 中國
【76台】21:55 2024巴黎奧運女子籃球資格賽–加拿大 對 日本
【77台】23:30 世界游泳錦標賽
年初三（12/02）：
【76台】00:25 2024巴黎奧運女子籃球資格賽–西班牙 對 匈牙利
【77台】07:55 阿根廷甲組聯賽盃–巴拉卡斯中央 對 圖庫曼體育會
【77台】23:30 世界游泳錦標賽
年初四（13/02）：
【76台】07:55 阿根廷甲組聯賽盃–紐維爾舊生 對 競賽會
【76台】17:55 亞洲聯賽冠軍盃十六強首回合–FC山東 對川崎前鋒
【77台】23:30 世界游泳錦標賽