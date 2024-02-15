歐聯｜拜仁慕尼黑全場零中目標　首回合負拉素　4日連輸兩場大戰

上周末的德甲榜首大戰，拜仁慕尼黑以0：3遭利華古遜技術性擊敗，德甲奪標路上受沉重打擊。相隔4日，拜仁轉戰歐聯16強首回合作客拉素，中堅烏柏美卡奴下半場送上「全餐」，被逐再輸12碼，結果拜仁作客一球落敗。拜仁中鋒哈利卡尼賽後直言是「艱難的一星期」，事關兩場關鍵賽事告負外，兩仗更合計僅得一次中目標射門。



拜仁慕尼黑在歐聯16強首回合失利。（路透社）

當上場榜首大戰不敵利華古遜後，拜仁慕尼黑當然希望在周三（14日）深夜的歐聯16強首回合反彈，他們在上半場不乏攻勢，但不論哈利卡尼﹑穆斯亞拿或利萊辛尼的射門，全數都未能命中目標。情況在換邊後仍未改善，反而拜仁中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）禁區內嘗試封阻時落腳太慢，截不了皮球卻踩中古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen），球證吹罰12碼外，更向烏柏美卡奴出示紅牌，拉素隊長恩莫比尼（Ciro Immobile）操刀12碼中鵠。

陷於劣勢的拜仁慕尼黑隨後作出調動，嘗試扭轉戰局，換入祖普莫亭及泰爾（Mathys Tel）等攻擊球員，但未能平反敗局，拜仁作客以一球不敵拉素。

烏柏美卡奴下半場領紅兼輸12碼，成為今仗的轉捩點。（路透社）

拜仁慕尼黑4日內連輸兩場關鍵賽事，在德甲及歐聯的爭標路上遇上沉重打擊，更尷尬的是，拜仁似乎找不到入球的方法，連續兩場沒有入球，兩場合計26次攻門僅得1次中目標。

今季各大賽事錄得28個入球的哈利卡尼，在這兩場比賽錄得5次射門，全數不中目標，這名前熱刺前鋒坦言是「艱難的一星期」：「我們今仗上半場有不錯的開局，但換邊後的表現令人失望，我們顯得不夠能量及信心，最終我們被懲罰了，這段時期對球隊十分困難。」哈利卡尼續說，球隊將會奮力反彈，強調爭逐聯賽及歐聯仍未結束，他們不會就此放棄。

即使哈利卡尼上陣，拜仁連續兩場僅得1次中目標攻門。（路透社）

關鍵戰兩連敗 杜慈：不擔心

自上場不敵利華古遜後，已有不少聲音要求主帥杜慈下台，如今歐聯再敗，下台的聲音只會愈來愈大。杜慈只執教拜仁43場，已經累積10場敗仗，追平前主帥拿高士文的輸波場數，卻比對方當時已執教84場快近一半。當拿高士文第10次吞敗時，恰好就是被拜仁「開刀」的一刻。

杜慈在不敵拉素後，直言對敗仗感「沮喪及憤怒」，並指球隊在下半場突然失去自信，但仍然有次回合，他們返回主場會努力扭轉局勢。杜慈對自己在拜仁的未來仍然充滿信心，「我不擔心我（在拜仁）的未來。」