美斯將正選倒戈母會紐維爾舊生　友賽2.15舉行離香港表演賽11日

國際邁亞密教練馬天奴（Gerardo Martino）出席一個球迷見面會上表示，美斯（Lionel Messi）將會在2月15日對紐維爾舊生的友誼賽中正選上陣。

在早前的亞洲之旅，美斯受大腿肌肉不適影響，在2月4日缺陣香港表演賽，引發球迷及特區政府不滿，最後表演賽主辦單位願向球迷退還一半票價。



馬天奴昨日（13日）在美國出席一個球迷見面會，同場還有前阿根廷名將麥斯洛迪古斯。馬天奴及麥斯洛迪古斯在球員時代都效力過阿根廷球會紐維爾舊生，他們在會上大談往事。

馬天奴（右二）出席球迷見面會透露，美斯將會正選上陣。（x）

根據阿根廷傳媒《La Capital》及《El Destape》報道，馬天奴在會上明確表示，36歲的阿根廷球王美斯將會在當地時間2月15日的友賽正選披甲，代表國際邁亞密倒戈母會紐維爾舊生。美斯在青年軍時代曾效力這支球隊，後來才出國到巴塞隆拿。

馬天奴在會上說：「美斯很好，他會打正選，他會由正選開始比賽。」

國際邁亞密上月起開始球會歷史上首次亞洲之旅，先到沙特阿拉伯踢兩場比賽。在首場1月29日負希拉爾3：4的比賽中，美斯報稱大腿受傷，儘管經掃瞄後發現沒有受傷，但他覺得大腿不適。在2月1日負艾納斯0：6的比賽中，美斯沒有正選，在83分鐘才後備上陣。

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接着，美斯隨國際邁亞密轉到香港，在2月3日的公開操練中有慢跑、拉筋及「馬騮搶波」，未有參與分隊賽。在2月4日的表演賽，美斯沒有正選，全場未有熱身，坐足90分鐘，引起現場球迷極度不滿。之後，國際邁亞密訪日本東京，在2月7日友賽神戶勝利船，美斯在60分鐘後備入替，踢了半小時，但在最後互射12碼，頭6輪都未有參與，亦引來球迷噓聲。

在2月4日的香港表演賽後，國際邁亞密主帥馬天奴求球迷原諒，並解釋他為何不派美斯及蘇亞雷斯上陣。（袁志浩攝）

國際邁亞密會在2月15日主場友賽紐維爾舊生，已距離美斯避戰的香港表演賽有11日。這場對紐維爾舊生的比賽，會是國際邁亞密最後一場季前熱身賽，他們會在2月21日出戰新球季首場美職聯，主場對皇家鹽湖城。