賀歲盃︱韋拿讚陳肇麒「踢得不錯」　皮利斯乘機宣傳巴黎奧運

賀歲盃大年初四（13日）在香港大球場上演，在逾20000名球迷歡呼下，「世界明星隊」終以7：3大勝「香港明星隊」。兩位有份入波的「名宿」大衛韋拿及皮利斯，都對香港及今次賽事讚不絕口。

陳肇麒因當年一個訪問，被引述「韋拿踢法似我」，自此跟對方結下「不解之緣」。今年賀歲盃兩名「主角」相遇，最終韋拿梅開二度，入球數以2：0「擊敗」「陳七」。



韋拿跟陳肇麒「正面交鋒」。（袁志浩攝）

這位前西班牙國腳賽前曾稱陳肇麒高大，也知道對方是前鋒，今日比賽過後，他這樣評價對方，「他很好，他踢得不錯。」

而陳肇麒被問到韋拿這場踢法跟自己是否相似，僅回應：「你哋認為？今晚上網看一看評論吧，始終他們是世界級（球星），（實力）跟我們有距離。」

韋拿今場梅開二度。（袁志浩攝）

韋拿：「下次我們一定會再來」

韋拿除了讚揚「陳七」，也認為「香港明星隊」發揮出色，特別是防守，「我們踢得太好了，他們沒有太多機會去贏，可能下次吧，我們一定會再來，到時他們或者要借助運氣。」

他又指在香港得到熱烈歡迎，非常暖心，「能重返球場，我很興奮，退役仍能夠踢11人賽，我很享受，希望球迷也一樣。」

皮利斯賽後裸着上身為球迷簽名。（袁志浩攝）

皮利斯：我已愛上香港

至於憑一記精彩笠射破門的皮利斯，上個月已曾訪港參與「世界足球傳奇盃2024」。賽後他與其他「世界明星隊」成員繞場一周致謝，這位法國中場更送出了球衣，赤裸上身在球員通道為球迷簽名。

皮利斯透露，自己已愛上香港，「我們都踢得很開心，今晚的氣氛好得令人難以置信；香港的食物也不錯，這裏的人對球員很友善，如果再邀請我，我一定會再來。」

皮利斯認為今場比賽氣氛十分好。（袁志浩攝）

他特別提到，深明香港及內地球迷最近數年受疫情影響，較少機會接觸到外國足球明星，或參與大型足球賽事，「我在香港看見了很多阿仙奴球迷，跟他們交流是很重要的事，希望今天這麼多入球，能為大家帶來娛樂。」

巴黎奧運即將於今夏舉行，身為法國人的皮利斯也為家鄉好好宣傳一番。「我們已經準備就緒，等待全世界的運動員來到，相信會十分有趣，希望法國（在足球項目）贏得獎牌吧。」

賀歲盃：「世界明星隊」賽前大合照。（袁志浩攝）

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