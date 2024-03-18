《周處除三害》遭台導演錢人豪指控抄襲　法院批准扣押766萬財產

由港人黃精甫編劇及執導的台灣電影《周處除三害》在大陸極受歡迎，不過台灣導演錢人豪日前聲稱《周處除三害》抄襲自己的劇本《無法無天》，並向黃精甫以及《周處除三害》製片公司「一種態度」提出民事假扣押（即暫時扣押），本月1日獲法院裁定，錢人豪可向對方申請執行共3000萬新台幣（折合約766萬港幣）財產假扣押。



【圖輯】點圖放大看《周處除三害》部份血腥畫面👇👇👇

+ 7

台媒報道指，《周處除三害》去年上映後就爆出抄襲風波，錢人豪指片中的故事大綱、人物角色、情節與他籌辦已久的劇本《無法無天》極度相似，於是列舉多項證據比對，不過電影方與錢人豪各執一辭。

錢人豪以「《周處除三害》抄襲其著作權獲取龐大利潤，導致其拍攝計畫擱置，造成重大損失」為由，向台北地院對黃精甫及製片公司「一種態度」提出民事假扣押。

台灣導演錢人豪。（《聯合報》）

台北地院本月1日通過假扣押，錢人豪可向對方申請執行共3000萬新台幣財產假扣押。對此，錢人豪18日表示，他只是捍衛自己的作品權益，「謝謝法院給我一個公道，假扣押對方的票房跟資產。也希望大家可以尊重原創，不要再有這種不尊重創作的事發生」。

黃精甫則公開發表聲明，否認《周處除三害》故事抄襲錢人豪的《無法無天》；而《周處除三害》製片公司「一種態度」也力挺黃精甫，表示：「本公司此後不再為任何造謠、隱射、暗示等影響本片著作及製作初心有所回應。所有造謠、隱射、暗示等行為、文字、言語均交由司法途徑處理。」