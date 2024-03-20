23條立法｜民進黨：香港最黑暗的一天　繼續拒絕「九二共識」話術

香港《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》昨日（19日）在立法會三讀，全體議員一致通過。在台灣，執政民進黨當局發布新聞稿表示嚴厲譴責，稱這是「香港最黑暗的一天」。



新聞稿表示，中共當局2020年通過「港版國安法」、2023年再度修訂「反間諜法」，對香港擴張極權統治、迫害異議人士、沒收民主自由，昨日更無視國際社會憂慮與港人意願，強制進行「基本法23條」立法，可說是「香港最黑暗的一天」，民進黨對此嚴厲譴責。民進黨又指這徹底摧毀香港僅存的法制與人權，並將使香港人民噤若寒蟬，更會讓所有在香港活動的國際組織、企業與個人飽受威脅。

新聞稿還指，北京在「兩會」期間命令香港應儘速完成立法，而港府花不到兩周時間完成三讀，國際社會都難以置信，港府與立法會完全淪為打手與橡皮圖章，並稱北京在香港的作為，皆與自己過去的公開承諾，以及世界潮流的普世價值徹底違背，23條立法則是再一次向世人昭示了極權本質，以及其所謂一國兩制等政治承諾完全不可信賴。民進黨會繼續和勇敢的港人站在一起，和國際社會一起做支持香港，並拒絕北京包裝在「九二共識」與「和平統一」話術後的併吞圖謀，以實力維護台灣安全與台海和平現狀。

《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》，昨日（19日）在立法會加會下恢復二讀及三讀。立法會大會早上9時開始二讀，約6時半全體委員會通過修正案，立法工作進入三讀程序，約7時三讀投票，全體議員一致通過，全日用大約10小時審議。其將於3月23日正式生效。

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特首李家超在三讀通過後進入立法會發表演講。李家超表示，23條立法是防禦性法例，如有人選擇闖入「我們的家」，香港須有有效法律防禦，不須再擔心「攬炒」份子破壞香港、掉汽油彈等，將香港推至深淵，相信香港不會再經歷這些情況，重申營商環境必須要有安全環境。

李家超表示，維護國安同時也保障了人權，依法保護兩個國際公約所規定港人所擁有結社、遊行等自由，條例亦說明特區內的資產得到保障。又指「一國兩制」給予香港風光無限好，23條立法後可以全神貫注發展經濟，相信市民會有更好的生活。

他重申，23條立法有強大的民意基礎，重申市民有立法共識，局方都會繼續就立法解說，及教育市民保障國安。

而新華社則在今日（20日）發表評論文章指，香港國安條例的制定，為香港的繁榮穩定和長治久安進一步提供重要制度保障，也彰顯了香港由治及興新階段的愛國愛港新氣象。展望未來，有了更高水平的安全保障，香港必將實現更高質量的發展、更高水平的開放，由治及興的進程必將進一步加快，香港這顆璀璨明珠必將綻放更加絢麗的光彩。