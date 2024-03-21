金門2釣客被大陸海警救起　1人傳為現役台軍　官方證人還在對岸

台灣金門日前有兩名人士出海釣魚，在北碇島海域因大霧失漂流到福建圍頭外，被大陸海警救起，事後盛傳獲救的25歲胡姓男子為現役台軍，導致交人計劃有變數。台灣的國安局長蔡明彥周四（21日）表示，當局每天都有接到回報，還在溝通中，並指目前兩名獲救者都在對岸。



據海巡署消息，金門巡防區周日（17日）下午接獲民眾通報指，金門縣25歲胡姓、40歲吳姓釣客駕駛動力浮具（波特船）自溪邊灣海水浴場出海釣魚，但15時許失去聯繫，海巡署派出人力搜尋，並透過管道聯繫對岸協助搜救。事後傳出胡男為現役軍人身份，導致原先的交人計劃生變，但未獲陸軍金防部，當局僅強調二人都是在地金門籍、土生土長的金門鄉親，最重要的就是將他們接回金門，為此金門縣政府都在協調中。

對於事件，蔡明彥回應表示，二人因油料用罄漂流到大陸，最後由大陸海警尋獲，目前他們都人在對岸，海巡署透過管道，持續針對人員接送密切溝通，當局每天都有接到進度回報。

另一方面，立法院國民黨團日前呼籲總統蔡英文在5月20日卸任前視察太平島，對此蔡明彥表示主要有兩個面向要考量，一是太平島地緣政治環境較複雜，需考量總統登島動作會否被國際解讀為激化緊張局勢，以及其是否會對台灣的外交利益產生影響；二是南海軍事化程度較高，以往許多國家的機艦在經過南海海空域時都會受到干擾，故必須評估總統座機在1600公里的航程中會否面臨維安問題。因此，在上述兩個結構性問題未得到解決前，並不建議總統現階段登島。