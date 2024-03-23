蕭美琴密訪立陶宛晤2總統候選人　立學者：反對派出席是「驚喜」

波羅的海國家立陶宛近年與台灣關係發展加速，立陶宛學者周六（23日）透過Facebook透露，台灣副總統當選人蕭美琴正在該國訪問，並會晤兩位總統候選人，並形容反對黨候選人也出席是「驚喜」，或顯示連反對陣營也改變了對台態度。



立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）貼出多張蕭美琴訪問立陶宛的照片，表示這是該國最大的國際關係事件，但卻沒有任何立陶宛媒體曝光。他指出，在立期間，蕭美琴會晤了多位挺台的政要，他本人也很榮幸參與其中；又稱蕭美琴在該國的多數拜會都是不公開行程，他不會將其曝光。

不過，勞里納維丘斯稱，他可透露，立陶宛朝野兩位總統候選人都參與了蕭美琴的工作早餐會，包括執政聯盟自由黨（Freedom Party）的查理瑪斯（Dainius Žalimas），及反對黨「以立陶宛之名」民主聯盟（Union of Democrats“For Lithuania”）的耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）。他分析，查理瑪斯的友台立場無庸置疑，但耶格林斯卡斯的出席是個「驚喜」，或許代表反對派也已改變對台灣的態度。

勞里納維丘斯續表示，他唯一的疑慮是為何沒有任何立陶宛政治人物敢公開蕭美琴的來訪，因早前蕭美琴訪問捷克時，即使未公開與政府部門的會晤，但捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）也親自公開了與蕭美琴見面的照片，他認為這是立陶宛政治人物缺乏的勇氣。他強調，台灣是立陶宛對外關係極重要一環，蕭美琴來訪值得被外界所知。

立陶宛將於5月12日舉行總統大選，值得一提的是，曾經擔任北約助理秘書長的耶格林斯卡斯曾在去年7月訪台，與國民黨主席朱立倫會面。