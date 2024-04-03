台灣7.2級地震　台北高雄捷運停駛40至60分鐘

台灣中央氣象局稱，今日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈，各地捷運也紛紛傳出停運消息。



台北捷運表示，接獲地震訊息，立即按照SOP進行列車清車暫停營運，目前進行車站檢視及巡軌作業，暫無異常回報，請旅客改搭其他交通工具。台北捷運App則顯示，全線車站暫停營運約40至60分鐘，將進行安全檢查，旅客請依站務人員引導改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題請洽詢問處或官網及利用App查詢。

高雄捷運公司同樣表示，高雄捷運、輕軌全線車站暫停營運約40至60分鐘，將進行安全檢查，目前先由站長確認月台軌道狀況，待停止搖晃後列車慢速巡視軌道。輕軌全線列車先暫停行駛，不搖晃後，指示司機員以慢速檢視軌道。高雄捷運公司指出，捷運、輕軌全線暫停營運，如沒有餘震，依SOP進行相關車站及路線巡檢中，預計40到60分鐘後恢復正常營運。

台灣中央氣象局稱，2024嗎4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。（中央氣象署網頁截圖）

台中捷運綠線也已暫停營運，全線列車進站後疏散旅客，目前暫停行駛，捷運公司已派員巡檢路線及站體中，後續營運請旅客關注官方網站資訊。

新北捷運公司同樣表示，營運的環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌全線停駛疏散旅客，並檢查全線設施設備，預估暫停營運40至60分鐘，完成檢查確認沒問題後就會復駛，時間將隨時公布。