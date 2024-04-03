台灣地震｜日本解除所有海嘯警報　沖繩那霸機場一度停飛

台灣4月3日早上7時58分發生黎克特制7.2地震，震央位在花蓮縣南南東方25.0公里海域，震源深度15.5公里。是次地震全台感到強烈震動。受到地震影響，日本沖繩及菲律賓都發出海嘯警報。日本首相岸田文雄表示，如果台灣方面提出要求，日本會盡快提供協助。



是次強震日本氣象廳也觀測到，並向沖繩地區發出海嘯警報，預估高度達3米，日本氣象廳指測得今次地震規模為7.5級，其後上調至7.7級，震源深度23公里。

日本放送協會（NHK）報道指，高達3米的海嘯預計格林威治標準時間上午1時左右抵達日本沖繩西南部海岸，0.3米海嘯襲擊日本西南部與那國島。

氣象廳同時向沖繩本島地區、宮古島·八重山地區發布海嘯警報，與那國島在當地時間3日早上9時18分左右錄得30厘米高的海嘯。

石垣島亦在9時32分左右觀測到20厘米高海嘯。沖繩本島則預計10時左右會有3米高的海嘯迫近，當局呼籲民眾盡快避難。宮古島其後錄得20厘米高的海浪。

沖繩那霸機場由於接近海岸，當局發表海嘯警報後，大批民眾到機場三樓避難；同時暫停航班降落，部份航班改飛鹿兒島及宮崎機場。成田機場表示，有3個已出發航班被迫折返。

▼當地媒體拍得沖繩那霸機場「禁止航班升降」的安排解除後，大批旅客在櫃台前聚集：

▼那霸機場辦公室宣布，自當地時間上午9昌25分起暫停商用飛機的起升降。當局本來要求人們到那霸機場3樓避難，但因人多擠迫，部份人被要求轉移至國際線。這是當地時間上午10時15分左右的情形：

台灣近海地震，大陸福建省福州、廈門、泉州、寧德、上海都有震感。菲律賓地震部門亦發出海嘯警報，呼籲多個省沿岸民眾即時到高地或內陸地區避難。

據香港天文台的初步分析，2024年4月3日上午7時58分台灣發生一次7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，即花蓮之東南偏南約15公里（即距離香港之東北偏東約790公里），震源深度約10公里。

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

台灣中央氣象局稱，2024嗎4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。（中央氣象署網頁截圖）

台灣中央氣象局稱，3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。