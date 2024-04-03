台灣地震｜花蓮有大樓傾斜近45度　早餐店整層崩毀　泳池搖成瀑布

台灣附近今日（3日）上午發生7.2級地震，其中鄰近震央的花蓮災情慘重，有大樓傾斜，整層早餐店被摧毀。



+ 1

地震上午7時58分發生，其後餘震不斷，鄰近震央的花蓮災情嚴重，北濱街、軒轅路等兩處都有5層樓以上的房屋傾斜，兩處房屋1樓皆已塌陷，有位於一樓的早餐店因而整層「消失」。其中，位於軒轅路的「天王星大樓」整棟傾斜將近45度。目前警消已趕抵現場並救出5人，但初步了解大樓地下室內還有3人受困，現正在搶救中。

另有網民目擊到地震發生一刻，對面大樓的游泳池的水被晃到傾瀉而下，彷如瀑布一樣往樓下灌。而崇德在強震過後傳出整片山體土石崩塌，現場沙塵滾滾，多輛汽車被落石砸中，目前傷亡情況尚不清楚。

+ 1

據台灣中央氣象局消息，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。

氣象署地震測報中心表示，今次為地震震度改制之後，台灣首有達6強的地震，後續仍可能會有餘震。氣象署也發布海嘯警報，地震可能引發海嘯影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。