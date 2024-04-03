台灣地震上海人民「感同身受」？專家：地基多為軟土層　放大震動

台灣花蓮近海4月3日早上7時58分發生黎克特制規模7.2地震，位處震央附近的花蓮縣災情最為嚴重。不過中國大陸多地亦傳出震感，其中在上海，市地震局官微消息指出，海大部分處在高層建築的市民反映有震感，根據歷史地震經驗，台灣地區發生中強地震，會對上海部分高層建築造成影響，但不會對本市造成危害。對於為何地震遠在台灣，但上海會有明顯震感，專家解釋，是因上海地基多為軟土層會放大震動。



上海地震局高級工程師溫燕林表示，根據歷史情況來看，台灣若有6級以上地震，上海部分高層建築都會有不同程度震感，而今次地震震級更大，波及範圍更大，從掌握的情況來看，福建、浙江和上海大面積的高層建築都有明顯震感，很多高層的居民可能都會感受到室內的家具震動，或懸掛的物品擺動。

溫燕林解釋，上海地下分布了厚達300至400米的軟弱覆蓋土層，對遠處地震傳來的長周期地震動有一定的放大作用，上海一些高層建築自振頻率與長周期地震動相近時發生共振加劇「搖擺」。因此，不只有台灣的地震會波及上海，例如2008年汶川大地震，上海陸家嘴地區的高樓亦受到波及，不少辦公室人員感到強烈震感後逃離下樓；2011年，日本東北大地震也讓上海人民「感同身受」。

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就居民感到震感時應該如何處理，溫燕林稱，若身處高樓，應該先就近選擇廁所等狹小空間進行躲避比較安全；如果急於下樓，可能會因為一些物品震動掉落而受傷，故可以選擇等到震感消失後再有序撤離。但她也強調，市民不必過分驚慌，因上海新建建築物都是嚴格按照7度抗震設防標準建造的，一般遠處發生的強震不會造成破壞。

對於接下來在台灣的餘震，溫燕林表示，如果規模再達6級以上，上海地區部分高樓可能還是會出現震感，但不會造成破壞性影響。根據歷史分析研判，是次台灣地震對華東一帶的地震活動影響不大。根據上海地震局的監測數據，1970年以來上海行政區陸地上發生的最大地震就是去年青浦的3.1級地震，附近水域發生的最大地震是1971年長江口4.9級地震，總體而言，目前當地地震活動水平不高。