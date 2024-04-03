台灣花蓮地震｜賴清德視察花蓮災區：最優先的是救人

台灣花蓮近海4月3日早上7時58分發生黎克特制規模7.2地震，位處震央附近的花蓮縣災情最為嚴重，縣內有4棟大樓成危樓。台灣副總統賴清德下午3時趕抵花蓮被震倒的天王星大樓現場，關切最後一名失聯者搜救情況。賴清德表示，最優先的是救人，之後是盡速恢復民生相關公共設施，後續賑災和重建工程，也會全力協助地方。



賴清德勘災首站抵達天王星大樓，這棟9層樓建物在地震發生時有25人在屋內，其中24人陸續被疏散、救出，4人送醫，另有一位康姓女租戶，在主震發生時原本已逃出，後來疑似回屋內救寵物兔時，發生餘震大樓倒塌而受困。

救難人員調閱監視器、動用生命探測器，發現她在今天上午8時11分從第4面樓梯走進大樓，15秒後發生地震，大樓整棟垮下2樓變成1樓，懷疑她被困在一、二樓之間，正在搶救。

賴清德表示，今天上午花蓮發生黎克特制規模7.2大地震後，行政院第一時間開設災害應變中心，蔡英文及台行政院長陳建仁坐鎮，由他來協助救援工作。

賴清德於現場指示，「最優先的是救人」，示意搜救人員要仔細盤查還有多少人受困，迅速救出來，對於傷者也要給予很好的醫療照護，讓他們盡速恢復健康。接下來則要盡速恢復民生公共設施，像是交通、水電等，根據交通部報告，台鐵東部幹線明早單線雙向、晚上雙線雙向通車，水電也會盡速恢復，盡量讓民眾生活恢復正常。

賴清德承諾，後續賑災和重建，行政院各部會會全力協助地方各項災害重建的工作，也會補助震災戶的租金，後續包括房屋耐震詳評後需要補強的，政府都會有完整的配套作法。

賴清德視察天王星大樓後，接續要趕往受損嚴重的統帥大樓、花蓮女中、吉安山海關等災區，最後到花蓮災害應變中心。