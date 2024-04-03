台灣地震｜大學實驗室疑因強震爆炸　化學氣體恐有毒已令師生撤離

台灣花蓮外海3日上午7時58分許發生黎克特制規模7.2強烈地震，鄰近震央的花蓮首當其衝。位於花蓮縣的東華大學理工學院在震後數分鐘、約8時許發生火警，火勢延燒數小時後更出現爆炸聲響。校方警示，大火濃煙可能具有毒性，當地消防局已要求師生撤離。



根據校方說法，實驗室所在大樓內部沒有學生，未有傷亡。初估是地震所引起，確切狀況將在滅火後由消防隊進行調查釐清。

位於花蓮縣的東華大學理工學院發生火警。校方指出，內部沒有學生，未有傷亡，至於起火原因是否跟地震有關仍有待釐清。（TVBS新聞網）

校方公告指出，這場火勢持續延燒到2樓到3樓實驗室，且實驗室儲放有易爆炸化學藥品，火勢尚待控制，研判有爆炸可能性，濃煙也可能具有毒性，當地消防局要求師生撤離。

綜合台媒報道，救災人員初步掌握實驗室在事發當下無學生做實驗，實驗室也無化學實際進行中，由於事發時間與大地震相近，推測是強震引起實驗室內化學物品倒翻，化學反應引起悶燒，暫時排除人為，無人員傷亡。

位於花蓮縣的東華大學理工學院發生火警。校方指出，內部沒有學生，未有傷亡，至於起火原因是否跟地震有關仍有待釐清。（TVBS新聞網）

救災人員表示，火警發生後，空氣中有刺鼻酸味，疑似是化學氣體，因此有請南投毒化中心支援，也呼籲附近居民暫時緊閉門窗，避免身體不適。

此外，有目擊者向救災人員表示，事情發生突然，地震才停不久，警鈴就大響，系統訊息不斷提醒趕快疏散，空氣中則是瀰漫一股刺鼻酸味，即使戴了2層口罩還是聞得到，雖然身體沒有不適，但聞久了還是覺得不舒服。