國民黨副主席夏立言起程訪美　稱「親美、友日、和陸」是一貫政策

國民黨副主席夏立言周四（4日）出發訪問美國，他表示，與中國大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫的政策。



夏立言在桃園國際機場表示，這次前往三藩市，主要是見見駐美總支部及國民黨在美國的一些同事，並會到華盛頓，國民黨在當地有很多老朋友，為了表示國民黨對與美國關係的重視，他這次會與很多老朋友見面。

對於在馬英九訪陸期間率團訪美，夏立言表示只是正好時間上巧合。（聯合報）

近日，前總統馬英九正在大陸訪問，有媒體問及是次訪美是否有平衡的用意。對此，夏立言表示，不論馬英九訪陸還是他去美國，都要花一段時間準備，所以並不是刻意的安排，只是正好時間上巧合，絕無要刻意的平衡任何事情。夏強調，與大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，馬英九時代有「親美、友日、和陸」的政策，這也是國民黨一貫的政策。

報道指，夏立言與國際事務部主任黃介正受美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）邀請，將出席美日台三邊二軌兵推（US-Japan-Taiwan Track 2 trilateral tabletop exercises）。國民黨表示，是次訪問為國民黨自2024年大選後首次訪美，美方特別邀請國民黨副主席出席重要活動，可見國民黨自2022年復設駐美代表處後，雙方關係友善穩定，且日益緊密。訪團將於美國停留10天，夏立言預計15日回台。