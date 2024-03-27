馬英九訪陸或上演「習馬二會」？夏立言：見老朋友是人之常情

台灣前總統馬英九將於4月1日訪問中國大陸，外界關注屆時會否與中共總書記習近平會面，上演「習馬會」2.0。對此，國民黨副主席夏立言周三（27日）表示，馬英九這次到北京，若能再見老朋友，是人之常情，其會樂觀看待。



國民黨下午召開中常會，夏立言在致詞時表示，國民黨一向支持兩岸交流、合作，促進台海和平穩定，非常樂見兩岸有各式各樣的交流活動。他又指，雖然馬英九目前沒有黨職，但他對其在兩岸情勢緊張之時率團出訪大陸予以高度肯定，也希望這次訪問，能有助於兩岸的和平與穩定。

夏立言指出，馬英九在總統任期間，曾在2015年11月7日與習近平在新加坡舉行平等、尊嚴、交流的「馬習會」，如果馬英九今次在北京能再見老朋友，他覺得是人之常情，也樂觀看待。而他在329青年節之際率領年輕人出訪，有歷史傳承的象徵意義，有助於兩岸交流、溝通，增進彼此了解。

習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（台灣總統府供圖）

馬英九此次應陸方邀請，在4月1日至11日赴廣東、陝西與北京訪問，帶領「大九學堂」20名學員至北京大學、中山大學訪問，行程並包括「中華文化」歷史景點與企業、出席祭黃帝陵大典。同行者還包括蕭旭岑、前總統辦公室主任王光慈、前國安會諮詢委員邱坤玄等人。

《聯合早報》日前報道消息人士說法，認為今次訪問，是大陸主動邀請馬英九到北京，「習馬二會」概率極高。

知情人士表示，兩岸情勢趨緊，民進黨又沒有對話管道，這是一趟和平之旅，也是融冰之旅，不只台灣需要、兩岸需要、全世界也需要，而馬英九願意以執政經驗以及對兩岸和平的使命感，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平。