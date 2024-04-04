清明前夕強震襲台　花蓮納骨堂骨灰盅震落破碎　大量骨灰混在一起

今日（4月4日）是清明節，惟受到7.2級強震影響，台灣花蓮吉安鄉慈雲山納骨堂的骨灰盅遭震落，大量逝者的骨灰被混在一起。吉安鄉公所發布緊急公告指，已進行清理盤點工作，清明節當日起僅開放戶外祭拜，鄉長還呼籲當地居民可以多加利用線上祭拜。



台灣周三（4月3日）早發生7.2級地震，震源深度15.5公里，造成花蓮地區嚴重傷亡災情。位於吉安鄉的慈雲山納骨堂，更發生骨灰盅被震落的慘劇。

網傳圖片顯示，地震後的慈雲山納骨堂一片狼藉，大量骨灰盅從櫃中跌落地面後破碎，骨灰亦全部撒出混在一起。

吉安鄉公所發布公告表示，經初步盤點後發現，慈雲山納骨堂災損非常嚴重。目前已進行盤點歸位工作，也由法師與專業禮儀團隊協助安靈安置，後續將逐一通知受害家屬前往，以確保完善圓滿。

吉安鄉鄉長游淑貞還呼籲當地民眾，當地部分山區路面有龜裂情形，雖無崩塌危險但希望避免前往，目前正緊急進行搶災救災作業，尚無開放進入慈雲山納骨堂，居民可多加利用線上祭拜。

此外，據台灣中央災害應變中心截至周三晚10時統計，全台災情累計1255宗，造成9死、1011傷、143人受困。