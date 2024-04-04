台灣地震｜花蓮縣政府連夜拆除傾斜建築物　天王星大樓釀死待搜證

4月3日，台灣花蓮近海發生黎克特制7.2級地震，其後餘震不斷。

根據中央災害應變中心最新統計數據，本次地震至少有9人死亡、1038人受傷、93人受困、52人失聯。

地震中有建築物傾斜甚至倒塌，當局加緊拆除，其中「天王星大樓」因有市民喪生，檢查官將蒐證釐清責任，暫不拆除，花蓮縣政府今早持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。



花蓮市北濱街一間民宅不敵強震，房屋傾斜倒塌，位於1樓的「幸福時刻早午餐」被壓到「消失」，原本的紅色屋簷幾乎貼近路面。

由於房屋結構嚴重受損，當局昨（3日）晚就派出挖掘機連夜拆除，直至今日（4日）上午，拆除工作仍在進行。

花蓮市北濱街一民宅不敵強震，房屋傾斜，當局派出挖掘機連夜拆除。（影片截圖）

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位於軒轅路的「天王星大樓」也在強震中傾斜，大樓內一名女戶主不幸遇難，當局昨晚9時許將遇難者遺體移出。

花蓮縣政府表示，天王星大樓因為涉及人員死亡，必須由檢察官進行勘驗，了解為何傾倒，施工興建、核照過程有無問題後，才能開始拆除，最快今早檢察官將會同結構技師和業者、縣政府相關人員蒐證，估計48小時後再開拆。

天王星大樓在地震中傾斜，有戶主不幸遇難，當局暫不拆除，待檢方搜證。（影片截圖）

花蓮政府表示，大樓內人員已全部撤離，搜救人員也撤離，大樓自然全倒的可能性已降低，但基於周邊建築安全，仍持續以消波塊和砂石加固，防止繼續傾斜，待勘驗結束後再人工拆除。

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根據花蓮縣政府資料，天王星大樓是地上9層，地下1層的老舊建築，1986年取得使用執照，共有79戶居住，以套房為主。在2018年2月6日的花蓮地震中，天王星大樓曾因牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用。