台灣花蓮地震｜企業捐款累計近7千萬港元　日本全家號召募款賑災

台灣花蓮近海3日發生黎克特制規模7.2地震，陸續傳出許多房屋倒塌、傾斜，更有人員傷亡，台灣官方衛生福利部已開放為期一個月的捐款專戶，各界企業也相繼宣布發起捐款活動，累計至4日中午，企業捐款金額已達新台幣2.86億元（約合6994萬港元）。同時，日本全家便利商店宣布5日起，將在全日本約1萬6300家全家便利商店設置捐款箱為台募款。



綜合《中央社》、《ETtoday》等台媒報道，為協助花蓮震災受災民眾，衛福部表示，台灣行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，包括「銀行匯款、集資平台和LINE PAY」等三類管道，並於今晚7點開放，為期一個月。

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在企業捐款方面，電腦大廠廣達4日宣布捐款新台幣5000萬元（約合1222萬港元）響應救災。3日則計有電腦大廠宏碁最早宣布捐款新台幣600萬元（約合146萬港元），鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘合計捐款達新台幣1.4億元（約合3423萬港元），台灣大型金控包括中信金控、國泰金控、新光金控與台新金控也慷慨解囊加入捐款賑災行列。

其中鴻海捐贈新台幣8000萬元投入救災及幫助災民重建，另永齡基金會創辦人郭台銘捐出新台幣6000萬元協助救災及重建，於相關單位成立專屬捐款帳戶後，第一時間辦理，合計共捐出1.4億元。累計至4日中午，來自企業捐款金額已達新台幣2.86億元。

此外，此外，日本連鎖便利商店全家4日發布聲明表示，向在台灣東部發生的地震中受災的所有人，表示最深切的哀悼與慰問。

日本全家與日本國內地區加盟公司，將在全日本約1萬6300家全家便利商店設置捐款箱募款。期間從4月5日到18日，為期2週，善款將捐贈給受災地區的政府等單位。