台灣花蓮地震｜海嘯警告下　載1100港人郵輪一度深海區等候3小時

台灣花蓮對開海域4月3日早上發生強烈地震，至今至少九人死亡，逾千人受傷。東瀛遊執行董事禤國全今（4日）指，現時暫無旅行團在花蓮，至於即將出發、行程包括花蓮的旅行團，會在這兩日視乎當地政府及合作伙伴的訊息評估情況，再通知客人。禤國全又提到，昨日有一艘載有1100位客人的船隻，原定日本時間11時到石垣島，因為日本昨日發出海嘯警告而未能泊岸，船隻便留在深海區等待



東瀛遊11團在台 約300客全部安全行程照常

東瀛遊執行董事禤國全表示，全台共有11團，包括台北、台南、台中等，但當時沒有旅行團在花蓮，11團共約300人，全部安全，正照常行程，行程沒需要改變。由於其公司在台的旅行團主要使用台北或高雄機場，目前未有返港航班受影響。

他引述不少團友在地震時感覺輕微，尤幸未有人因而受驚，並稱目前初步觀察，花蓮以外的市面正常且安全。

景區酒店暫停業 東瀛遊正評估月中會否如期出團

禤國全指，4、5月應有六個旅行團的行程包括花蓮，最近出發的一團會在本月中出發，現時正監察當地情況，包括當地政府及合作伙伴的資訊，這兩日會決定是否如期出發，再通知客人。

他稱，現時留意到地震後有大樓倒塌，在評估時會考慮行程是否與這些地點重疉、去的地方又是否在鄰近震央附近等，「最緊要係安全。」

旅行社東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片/張浩維攝）

禤國全也提到，昨日有一艘載有1100位客人的船隻，原定日本時間11時到石垣島，因為日本昨日發出海嘯警告而未能泊岸，船隻便留在深海區等待，「因為照理有海嘯，深水區都不受影響。」及後下午時份海嘯警告解除，該船隻才在香港時間下午1時（即當地時間下午2時）泊岸，客人也玩至晚上才回船上，這班客人也將於明日返抵香港。