台灣花蓮地震｜災情相對輕微　華郵：歸功於台地震防災系統及運氣

台灣花蓮近海4月3日發生7.2級地震，截至今早（5日）10時，地震造成至少12人死亡、1099人受傷、705人受困、158人失聯。美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述專家報道指出，今次地震災情相對輕微，可歸功於嚴格的建築規範、防災演練、廣泛疏散、防災應對政策及運氣。



《華郵》周四（4日）以「台灣因有充分準備及一點運氣」為題探討是次地震相對少人死亡的原因，並訪問了陽明交通大學土木系副教授單信瑜，及喬治華盛頓大學（George Washington University）工程管理與系統工程學系副教授巴伯拉（Joseph Barbera）。他們皆認為台灣自1999年「921大地震」後實施的防災措施有助於減災。

其中，單信瑜提到，台灣過去25年的地震防災進步巨大，政府加強了學校、醫院建物的抗震標準，現時99%的學校符合現行的建築規範。曾在921大地震後隨美國國際開發總署（USAID）到台灣協助的巴伯拉則指出，台灣嚴格執行地震建築規範，非常有紀律，並建立了完備的地震緊急因應系統，能有效救災，降低災害風險，這方面應該受到肯定。

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報道提到，台灣自小學就有地震防災演習，民眾防災意識也已提高，如去年消防署舉辦防災知識測驗，題目包括地震發生時是否應立刻去開門，20萬參與的民眾中高達九成答對是「否」。

報道又指，是次地震的死亡人數相對低，有部分是運氣原因，因地震發生在早上7時58分，許多人正在上班途中，而非家中，且震央在外海而非台灣本島，接近震央的花蓮也是人口較為稀少的地方。