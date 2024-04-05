台灣花蓮地震後錄得近500次餘震　官方：整體趨向規模小、數量少

距離台灣花蓮發生7.2級強震，已過去逾48小時。截至今早（5日）10時，地震造成至少12人死亡、1099人受傷、705人受困、158人失聯。而在強震過後，截至今日上午9時16分，已經發生487次餘震。地震測報中心主任吳健富表示，昨晚（4日）及今日清晨仍有發生2次規模5級以上的餘震，但整體趨勢往小跟數量少發展。



據氣象署統計，截至今日上午9時16分，總計已發生487次餘震，其中2次規模超過6級，規模5到6級的餘震也有18起。吳健富表示，昨晚及今日清晨再度發生2次規模5級以上的餘震，而據統計資料，餘震發生的次數跟規模趨於穩定，較大規模的餘震趨於平緩，小區域的餘震則還有持續在進行能量釋放。

吳認為，現時餘震數量有趨於以小地震為主，但仍不排除會有規模5至6級的餘震發生，但要發生比7.2級更大地震的機率較低。

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另一方面，嘉義地區近期地震不斷，加上梅山斷層百年週期已到，輿論憂慮是否會發生強震。吳健富回應指，嘉義地區近期地震確較頻繁，梅山斷層距離上次地震已有120幾年，要留意能量累積狀況，並加強監測。

他又不排除花蓮地震將誘發其他地區的地震，因地球本就是平衡系統，一個地方的壓力變小，其他地方的壓力就會變大，且台灣本來就是地震好發區，因此呼籲民眾要做好相關防震準備。