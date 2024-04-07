花蓮地震｜領5女攀石脫困再回頭救一家5口　「希臘英雄」勇救10人

台灣花蓮近海3日發生7.2級強震，造成多人傷亡。事發時一名希臘籍男子與其家人及另外多名遊客受困花蓮太魯閣的白楊步道，在他英勇及機警協助之下，包括他在內的11人順利脫困，該男子被台媒封為「希臘英雄」。



台媒報道指，希臘籍男子貝迪瑞（Dimitris Belbas）為台灣前駐新西蘭代表蔡爾晄的女婿。3日上午7時許，貝迪瑞和其妻子、岳母3人由酒店前往白楊步道，怎料7時58分就遭遇地震，隧道口附近山壁坍方，貝迪瑞及時將岳母拉出隧道口，但走在他們前方的林姓一家5口，還有從台南來的3名女性遊客，則困在隧道終點水濂洞一側。

等到地震稍歇，貝迪瑞見手機還有訊號，馬上傳短訊請友人轉告尚在酒店的家人，他們被困在白楊隧道處，但一切平安，不過短訊發出後約3分鐘，手機完全失去訊號。

貝迪瑞7日回憶稱，當時地震落石頻繁，約莫1小時後落石狀況暫歇，他和家人前往隧道另一頭尋找另外8名遊客，11人在隧道中等待搜救人員到來，「我們待在那邊很久，也沒有（手機）訊號，沒辦法向外通知我們的位置，等到地震狀況緩和之後，我們穿過空地，我相信我們能做到」。

領5女攀石脫困

貝迪瑞談起這段回憶時眼泛淚光，並表示其實當時非常恐怖。當日下午3時許，貝迪瑞和太太、岳母，以及3名女遊客找來廢棄金屬梯子綁在一起，並嘗試爬過1層樓高的崩落石堆，由於下方就是100多米深的河谷，貝迪瑞途中多次提醒眾人別往下看。

半小時後他們順利爬過石堆，分別往附近派出所求救和到酒店報平安。貝迪瑞其後又在當地警方協助下，以繩索、安全帽等簡單設備，將留在白楊隧道的林姓一家5人全數救出。

對於這些英勇事蹟，貝迪瑞謙虛表示他以前參加過童軍，他只是實踐童軍守則，做到能力所及的事情，真正的英雄是那些幫忙救人的警察和搜救人員。