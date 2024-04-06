台灣花蓮地震｜已過救援黃金72小時　死亡人數升至13　仍有6失聯

台灣花蓮近海發生7.2級強震，相關部門最新數據顯示，截至周六（6日）14時，地震已造成13人死亡、1145人受傷，360人受困，仍有6人失聯。當日中午，砂卡礑步道再發現第3具遺體，疑與此前兩具來自同一家庭。



其中2名失聯者為新增個案，周五（5日）晚，花蓮縣消防局接獲一名女子報案，稱其英籍男友人與隨行的台籍女友原定到花蓮旅遊，但至今音信全無。而在太魯閣國家公園，目前仍超過600人受困，其中451人在天祥晶英酒店。這包括一對持澳洲護照的新加坡男女，其家屬在社交平台上發布二人照片冀公眾提供線索。

失聯的澳洲籍新加坡男女，其家屬在社交平台上發布二人照片。（網上圖片）

而早前在砂卡礑失聯的6人，目前已尋獲2具遺體，搜救人員持續挖掘中。據報死者來自同一個游姐家庭，身分疑為游家的爸爸及姊姊，其中爸爸在上方，姊姊則被壓在最下面。

周六上午，當地再發現第3具遺體，其壓在石頭處，露出下半身。報道指，家屬初步指認是游男妻子。

游家一家5口在砂卡礑步道失聯。（FB@花蓮地震救災即時資訊）

另一方面，強震造成花蓮「天王星大樓」嚴重傾斜，施工單位周五上午展開拆除整備工作，先將大樓頂部的玻璃帷幕破壞減重後，再施作支撐作業。

下午，隨著2根H型鋼撐住大樓，施工單位於5時正式展開拆除作業，預計24小時不間斷地從建築物上方起往下拆除，讓載重逐層降低，預計2周內拆除完成。

天王星大樓預計2周內拆除完成。（中國時報）

花蓮縣建設處長鄧子榆表示，對面酒店的外圍也會做防護網，希望將損害降到最低。截至周四（4日）晚，大樓往水平傾倒的距離約6公分，但觀測發現變動不大，偏移不到1公分，大樓趨於穩定。

據氣象署資料顯示，今次地震發生於花蓮縣政府南南東方25公里，深度僅15.5公里，最大震度6級，且後續餘震不斷，各地災情頻傳。目前12宗死亡案例皆集中於花蓮。