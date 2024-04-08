澳門「國父紀念館」傳遭強制出售　陸委會：爭取免列入文化遺產

位於澳門的「國父紀念館」有傳可能被列入文化遺產，面臨強制出售。

4月8日，台灣陸委會主委邱太三表示，若「國父紀念館」被認定為古蹟，會受到較多管制，台灣已向澳門政府提出意見。



根據陸委會提交立法院的報告，澳門「國父紀念館」是陸委會在澳門的國有財產，價值約1.4億元新台幣，「借名登記」在第三國公司的名下，由陸委會駐澳門辦事處負責管理。

去年有媒體報道，澳門政府正規劃將「國父紀念館」列入文物清單，未來若強制規定台灣出售時，澳門政府享有取得該項不動產的優先權。

陸委會在報告內表示，澳門「國父紀念館」的產權由台灣政府依澳門及台灣法令合法持有，是台灣在澳門的珍貴資產，目前沒有出售的計畫，現由澳門辦事處負責管理維護，每年不定期在紀念館聚辦台澳文化藝術交流的展演活動。

陸委會指出，為爭取「國父紀念館」避免被納入澳門的文化遺產，經徵詢律師意見後，已經在去年5月及9月兩次致函澳門政府，另於6月及10月再以業權人APHS公司的名義，向澳門文化局提出陳述意見書。

4月8日，邱太三出席立法院內政委員會備質詢時回應，此案後續發展還不清楚，目前澳門政府正重新對該建築物進行市政規劃，判斷是否為古蹟，台灣方面有提出一些意見與看法，最終若被認定為古蹟的話，就會受到比較多的管制，「我們會持續注意後續變化。」