花蓮地震造成台灣「地表位移」　衛星計算最多達45厘米

台灣花蓮近海3日發生7.2級強震，造成多人傷亡。事後，土地測量部門對比台灣強震前後的衛星測量資料，發現台灣地表位移了，報告顯示受災最嚴重的花蓮被抬升約45厘米。



氣象署統計，截至9日下午5時50分，從花蓮主震到餘震共有803次。氣象署指，是次地震是「921大地震」發生25年後規模最大，中部到北部都有感覺到相當震動，地震成因主要是菲律賓海板塊，東部往北隱沒下去到歐亞大陸板塊底下，故從淺到深都有可能發生地震，該區域也是地震好發區域，兩個板塊碰撞令能量快速累積，發生地震的機率相當高。

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事後，國土測繪中心使用交通部中央氣象署、中央研究院地球科學研究所、經濟部地質調查及礦業研究中心、台中市政府、高雄市政府及本部國土測繪中心管理共322個GNSS連續觀測站衛星測量資料，並以Bernese基線解算軟體及IGR快速精密星曆，計算震央附近基準站地震前23小時（4月2日0時至23時）及地震後22小時（4月3日2時至24時）的資料，最小約制於金門衛星追蹤站（KMNM），分析地震後基準站位移量級。

結果顯示，基準站水平最大位移量位於東管處站（YENL）約22.2厘米，該站高程抬升約35.6厘米；高程最大抬升量位於花蓮站（HUAL）約45.1厘米，該站水平位移量約8.1厘米；靠近震央附近花蓮新城站（SICH）水平位移約8.6厘米，高程抬升約26厘米，花蓮豐濱站（FONB）水平位移約4厘米，高程抬升約2.2厘米。就台灣其他各地位移情形，北部地區位移量約1~4厘米，西部地區位移量約1~6厘米，南部地區位移量約1~2厘米。整理地表位移影響較嚴重地區初步評估北起南澳（NAAO）、南至豐濱（FONB），西至高峰（KFN2）、埔里（PLIM）等範圍。