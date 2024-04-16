卓榮泰公布第三波內閣6部會首長名單　郭智輝爆冷任經濟部長

台灣的總統當選人賴清德5月20日將就職，準行政院長卓榮泰今天（16日）上午公布第三波內閣人事名單，其中經濟部長一職爆冷由崇越集團董事長郭智輝接手。



台媒報道，國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任；經濟部長由崇越集團董事長郭智輝接手；金融監督管理委員會主委由台灣政治大學商學院副院長彭金隆接任；公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德；數位發展部長由中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接任；國家科學及技術委員會主委一職，由南台科技大學校長吳誠文出任。

卓榮泰表示，台灣已經在全球產業供應鏈中已扮演不可或缺的重要角色，掌握科技運用的速度將會決定台灣成長的速度，當世界對台灣的產業更信賴，台灣就越與世界民主陣營同在。

根據資料，郭智輝是崇越集團董事長，崇越集團目前業務涵蓋半導體、食品、運動及環保工程，子公司包括崇越、崇越石英、敏盛、信越光電、群越材料、台灣信越半導體、上海崇誠國際貿易及安永鮮物等。

郭智輝在產業界中被稱「斜槓經濟人」，身價破百億台幣，曾被評選為台灣百大CEO。郭智輝曾當過鴻海創辦人郭台銘的司機及翻譯，曾一同前往日本洽商。之後郭智輝婉拒郭台銘的工作邀約，入股前東家合夥創立「崇越貿易」（崇越集團前身）。