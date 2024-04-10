民進黨前主席卓榮泰任新一屆台灣行政院長　鄭麗君任副院長

台灣的總統當選人賴清德將於5月20日上任，賴清德今日（10日）舉行新任閣揆人事首場發布會，宣布由民進黨前主席卓榮泰出任新一屆政府的行政院長，青平台基金會董事長鄭麗君任副行政院長，行政院秘書長為龔明鑫，行政院發言人為陳世凱。



民進黨前主席卓榮泰（左二）出任新一屆台灣政府的行政院長，青平台基金會董事長鄭麗君（右二）任副行政院長，行政院秘書長為龔明鑫（左一）、行政院發言人為陳世凱（右一）。（聯合新聞網）

今年65歲的卓榮泰出道極早，歷任台北市議員、立法委員，總統府副秘書長，兩度擔任行政院秘書長，一次是謝長廷任內，一次是賴清德任內。2019年出任民進黨主席辦理總統黨內初選事宜，但在2020年五月卸任主席後，即離開政界，直至今屆總統大選期間才到賴清德陣營，協助輔選工作。

一般認為，卓榮泰在民進黨內中生代是各派系普遍能接受人選，曾獲「中生代大師兄」之稱，過去在「長扁（謝長廷、陳水扁）之爭」、「長昌（謝長廷、蘇貞昌）配」、「英賴（蔡英文、賴清德）之爭」期間扮演潤滑劑角色，被視為身段柔軟，能面對朝小野大局面人選。

今年55歲的鄭麗君曾任台灣行政院青年輔導委員會主委、立法委員、文化部長、台灣智庫執行長等職，過去數度被點名代表民進黨角逐台北市長，以及與賴清德搭檔競選副總統，後在大選期間主責政策白皮書。