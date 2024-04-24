花蓮24日零時起21連震　11時28分近海發生規模4.5極淺層地震

4月3日，台灣花蓮發生黎克特制規模7.2級大地震後，連日以來餘震不斷。台灣中央氣象署今日（24日）凌晨零點起報告21起地震，皆屬於極淺層地震。



中央氣象署今日上午發布第331號、332號顯著有感地震報告，皆為黎克特制規模4.5地震。分別發生於上午9時53分，位於花蓮近海；上午11時28分，在花蓮縣政府南方28.9公里，位於花蓮縣近海，地震深度6.9公里。

今日凌晨零點02分起，花蓮陸續發生21起地震，其中第一起為黎克特制規模4.6地震，地震深度6.6公里，震央位於花蓮縣政府北北東方13.7公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級，宜蘭縣3級、南投縣2級、臺中市、新北市、新竹縣、苗栗縣、臺北市1級。

凌晨1時12分再發生黎克特制規模4.4地震，地震深度5.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.6公里(位於花蓮縣壽豐鄉)，最大震度花蓮縣4級，南投縣、臺中市地區最大震度1級。

根據台灣中央氣象署統計資料顯示，從0403花蓮大地震以來餘震頻繁，截至今日上午11時14分，主震以及餘震已有1229起地震。