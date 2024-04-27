台凌晨連環地震高達6.1級　氣象署：花蓮大地震應力調整移到北邊

台灣深夜再現一連串地震，今日（27日）凌晨2時21分，花蓮縣近海發生6.1級地震，最大震度4級，全台有感。對此，台灣中央氣象署地震測報中心表示，這一連串地震都屬於4月3日花蓮大地震的餘震，其應力調整移到了較北邊。



氣象署凌晨3時30分緊急舉行記者會，地震測報中心主任吳健富解釋，台灣是板塊活躍位置，東部為菲律賓海板塊往北向下隱沒到歐亞大陸板塊，南部卻是歐亞大陸板塊隱沒帶，十字扭曲下，令到台灣陸上在板塊碰撞處的地震相當多。

今日凌晨2時21分起到3時30分，依序發生規模6.1級、4.0級、4.7級、5.8級、4.3級、4.5級、5.0級的地震。全台都有震感，其中北北桃等都會區亦明顯感受到搖晃，吳健富指出，這是因為地震在凌晨發生，背景雜訊較安靜，且這次靠近北邊都會區，明顯受到盆地效應和大樓影響，導致搖晃程度相當有感。

台灣中央氣象署表示，4月27日上午2時21分花蓮近海發生規模6.1地震，最大震度4級。（台灣中央氣象署）

而一連串地震從深度、位置和之後的序列，皆是屬於「0403花蓮大地震」的餘震，因該大地震的規模相當大，故仍在做應力調整，現時已移到較北邊來作能量釋放，後續會逐漸達到平衡。目前，「0403花蓮大地震」的主震和餘震，加起來高達1300宗，其中規模6級以上的有5宗，規模5到6級的有62宗。

吳健富提醒，目前餘震還很難平靜地結束，從「921大地震」的經驗來看，餘震需要3至6個月才會比較平緩，數量減低，並強調仍有機會出現較大規模的地震，加上台灣各地都有板塊活動的關係，故仍有可能發生其它非「0403大地震」餘震的地震。