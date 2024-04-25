台灣地震｜福建有小區樓體多處開裂　交樓不足一年引業主擔憂

台灣花蓮4月3日發生規模黎克特制規模7.2強震，內地福建、浙江、廣東等靠近台灣的沿海地區亦有震感。

近日，受台灣地震影響，家住福建福州的張女士稱，自己所住的倉山區融僑星譽小區的牆體多處開裂，而距交樓僅不足一年，不少業主對房屋安全性感到擔憂。



據《海峽都市報》報道，張女士描述，4月3日當日台灣地震時，福州有強烈震感，她與家人當即衝下樓，待震感停止，她再度回到家中發現，客廳、次臥和主臥內的墻體竟出現了明顯的開裂，每處開裂的長度約2米。

不久後，小區樓棟的微信群組內，業主們紛紛發出了自家墻體開裂的照片與影片。張女士介紹，該小區於2023年5月30日交房，至今不到一年時間。

4月24日，該小區安排工人對牆體進行修補。張女士說，強烈震感發生後，2號、3號、9號樓棟的外墻就出現了明顯的裂縫，目前9號樓的裂縫已經填補好了，近日工人正在填補2號樓的裂縫。

還有正在裝修的業主表示，目前房子裝修了一半，不知應不應該繼續。該業主家的牆體有一條幾乎貫穿整個牆體的45°斜裂紋，陽台處的瓷磚亦有多處裂紋。她表示，看到微信群組才知許多業主家的牆體都有開裂情況，「地震並不是發生在福州，只是受影響有明顯震感，房子就出現了裂紋，這讓業主怎麽住得安心？」

張女士表示，22日、23日台灣餘震頻繁，福州亦有震感，有業主家中出現二次開裂的情況。但是4月3日事發後，開發商表示房屋主體並無結構性問題，只承擔維保期內的修覆工作。對此，業主認為基於目前的房屋質量，業主的人身財產安全無法得到保障。並希望請相關單位組織專家，對本小區的設計圖紙進行論證，同時開發商盡快給出切實可行的維修方案，並加強與業主的直接溝通。

對此，開發商福州融鏡置業有限公司有關工作人員回應稱，因受地震影響，混凝土結構梁、墻、柱在地震力作用下，使得填充墻砌體與混凝土主體結構連接處的砌體或抹灰產生開裂。

開發商張貼在小區公示欄上的《墻體裂縫說明》

該工作人員表示，已及時組織了相關參建單位進行現場評估，未發現建築主體結構異常的情況，並同步向業主出具和公示了《墻體裂縫說明》及《裂縫修補方案》。同時，對建築主體結構進行沈降觀測，現已完成第一階段監測，約3個月後會有相關數據結果。且在維保期內，由福州融鏡置業有限公司施工的墻體有質量問題，將安排人員進行修覆，「樓宇抗震設防是滿足國家相關規範的，希望可以打消業主的顧慮。」