王滬寧稱沒人想打仗　台官方：520後關注中共是否藉軍演施壓台灣

針對中國全國政協主席王滬寧稱「沒人想打仗」，台灣國安局長蔡明彥5月1日回應稱，「維持台海地區和平穩定，是台灣最高的戰略目標，維持台海情勢穩定，符合國際各方的利益，也包括對岸」。



有媒體詢問，外界關注解放軍是否在賴清德就職總統的5月20日後發動對台軍演？蔡明彥則稱，「520之後的6月到11月，因為是中共例行軍演的季節，所以中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力？這是國安局目前關注的重點。」



4月27日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行。（新華社）

立法院外交及國防委員會邀請蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。

蔡明彥會前接受媒體採訪，對於全國政協主席王滬寧稱「沒人想打仗」的說法，他表示，維持台海地區的和平穩定，是台灣最高的戰略目標，維持台海情勢的穩定，事實上是符合國際各方的利益，也包括對岸，「所以台灣期待兩岸在維持台海和平穩定部分，可以一起來加強一些合作、表達善意，避免情勢失控。」

台灣準總統賴清德（左）4月10日召開記者會宣布，由民進黨前主席卓榮泰（右）出任新政府行政院長。（Facebook／卓榮泰）

蔡明彥指出，「目前看起來，中共對台施壓策略，還是和戰兩手，一方面施惠、一方面施壓，配合到各種灰色地帶操作與認知作戰，來影響到未來新政府兩岸政策走向。」

他表示，5月20日要特別關注解放軍的軍演，「520之後，從6月到11月，因為是中共例行軍演的季節，所以進入中共軍演熱季，中共會不會藉口進行一些軍事演習，來對台灣施加進一步壓力？這是國安局目前正在關注的重點。」