王滬寧稱沒人想打仗 台官方：520後關注中共是否藉軍演施壓台灣
撰文：許祺安
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針對中國全國政協主席王滬寧稱「沒人想打仗」，台灣國安局長蔡明彥5月1日回應稱，「維持台海地區和平穩定，是台灣最高的戰略目標，維持台海情勢穩定，符合國際各方的利益，也包括對岸」。
有媒體詢問，外界關注解放軍是否在賴清德就職總統的5月20日後發動對台軍演？蔡明彥則稱，「520之後的6月到11月，因為是中共例行軍演的季節，所以中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力？這是國安局目前關注的重點。」
立法院外交及國防委員會邀請蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。
蔡明彥會前接受媒體採訪，對於全國政協主席王滬寧稱「沒人想打仗」的說法，他表示，維持台海地區的和平穩定，是台灣最高的戰略目標，維持台海情勢的穩定，事實上是符合國際各方的利益，也包括對岸，「所以台灣期待兩岸在維持台海和平穩定部分，可以一起來加強一些合作、表達善意，避免情勢失控。」
蔡明彥指出，「目前看起來，中共對台施壓策略，還是和戰兩手，一方面施惠、一方面施壓，配合到各種灰色地帶操作與認知作戰，來影響到未來新政府兩岸政策走向。」
他表示，5月20日要特別關注解放軍的軍演，「520之後，從6月到11月，因為是中共例行軍演的季節，所以進入中共軍演熱季，中共會不會藉口進行一些軍事演習，來對台灣施加進一步壓力？這是國安局目前正在關注的重點。」