兩會｜全國政協閉幕　王滬寧發表講話

全國政協十四屆二次會議於3月10日上午9時在北京人民大會堂舉行閉幕會，全國政協主席王滬寧發表講話。



王滬寧表示，中共中央高度重視這次會議，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志出席大會開幕會和閉幕會，看望委員並參加聯組討論，同委員們共商國是。

全體委員高度評價過去一年以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民頑強拼搏、勇毅前行，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，引領「中國號」巨輪劈波斬浪、奮勇前進。全體委員更加深刻地領悟到「兩個確立」對我們應對各種風險挑戰、推進黨和國家事業發展具有決定性意義。

會議期間，全體委員認真學習習近平總書記參加民革、科技界、環境資源界委員聯組會等的重要講話精神，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，積極建言資政，廣泛凝聚共識，取得豐碩議政成果。這是一次高舉旗幟、真抓實幹、團結奮進的大會，匯聚了正能量、提振了精氣神。

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王滬寧表示，今年是中華人民共和國成立75周年。75年來，在中國共產黨領導下，中國取得了舉世矚目的偉大成就，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。特別是以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民奮進新時代，在中華大地上全面建成小康社會，實現了第一個百年奮鬥目標，昂首闊步踏上了實現第二個百年奮鬥目標新征程。

今年也是人民政協成立75周年。75年來，人民政協積極投身建立新中國、建設新中國、探索改革路、實現中國夢的偉大實踐，走過了輝煌歷程。

聚焦黨和國家中心任務履職盡責，是習近平總書記對人民政協工作提出的重要要求。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學深悟透習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，堅持穩中求進工作總基調，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，堅持團結和民主兩大主題，發揚優良傳統，牢記政治責任，提高政治協商、民主監督、參政議政水平，始終在黨和國家工作大局下謀劃和開展工作，緊緊圍繞推進中國式現代化履行職能、凝心聚力。

全國政協主席王滬寧。（ 01直播截圖）

王滬寧表示，第一，要提高政治站位，深化對推進中國式現代化的思想認識。中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化。只有毫不動搖堅持中國共產黨領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛。要深刻認識中國共產黨團結帶領全國各族人民為實現社會主義現代化而不懈奮鬥的光輝歷程、付出的巨大努力、作出的重大貢獻，團結引導參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士堅定不移聽黨話、跟黨走。要深刻把握習近平總書記關於中國式現代化的重要論述，結合政協實際制定貫徹落實的實施意見和工作方案，把堅持中國共產黨的全面領導落實到政協工作中、體現在實際行動上。

第二，要聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化。中國式現代化是一項前無古人的開創性事業，需要廣納群言、廣集眾智、廣謀良策。人民政協要緊扣中共中央重大決策部署、國家重大戰略需求、發展中重大現實問題深入協商議政，積極建言獻策。要重調研、勤調研、善調研，掌握第一手資料，聽取第一線聲音，增強建言針對性和可操作性，為科學決策、有效施策提供有益參考。要創新和運用各種協商方式，擴大委員參與面，開展有根有據的深度協商互動，鼓勵深入思考的意見充分表達，使建言資政更有用、凝聚共識更有效。要把握協商式監督定位，助推中共中央有關重大決策部署落到實處。

第三，要堅持大團結大聯合，為推進中國式現代化廣泛凝心聚力。中國式現代化是全體中國人民的共同事業，也是全體中華兒女的共同夢想。人民政協要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量。要加強思想政治引領，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作，形成團結一心、攻堅克難、開拓奮進的強大合力。要講好中國故事，講清楚中國式現代化既造福中國人民、又促進世界各國現代化，助力營造良好外部環境。

初心如磐，使命如炬。要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，把實幹、責任、擔當書寫在推進中國式現代化新征程上，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大覆興而團結奮鬥！

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