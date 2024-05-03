蕭美琴訪歐遭德國拒絕入境？官方：經法蘭克福轉機　過程圓滿順利

台灣副總統當選人蕭美琴3月訪歐，然而近日傳出德國拒絕蕭以私人身分入境。對此，台灣官方周五（3日）表示，蕭美琴3月訪問捷克等國過程順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排及路線規劃以便捷、舒適及安全為最主要考量。



消息指，蕭美琴3月前往歐洲進行私人訪問的時候，遭德國政府拒絕以私人身份途徑南部。周五，台灣的外交部回應指，蕭美琴3月訪問捷克、比利時、波蘭及立陶宛等國，過程圓滿順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排及路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量。對於受訪各國當時對蕭美琴的歡迎與接待，當局再次表達感謝之意。

早前，捷克智庫引述捷媒報道指出，訪捷期間，蕭美琴遭到大陸軍事外交人員跟車尾隨。事後台灣當局表示，在捷方提供全程維安保護下，蕭美琴順利完成各項行程。台灣高度感謝捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）與捷克行政部門對蕭美琴訪問的重視，以及提供的各項安全維護；又指未來台灣將持續與捷克等理念相同的民主國家，深化實質夥伴合作關係，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海與區域的和平與穩定。