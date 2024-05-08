立陶宛總統選舉前表態台灣代表處應改名　以改善與北京關係

立陶宛本月12日將舉行總統選舉，對兩岸關係成熱門議題。現任總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前表示，有必要改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中國大陸的關係。對此，台灣的外交部周三（8日）回應表示，尊重立陶宛國內各方的意見，但強調代表處名稱是雙方政府共識，也是經過審慎協商達成的結果。



瑙塞達表示，雖然他原則上歡迎台灣設立代表處，但認為有必要變更台灣代表處名稱，以穩定與中國大陸的關係。駐立陶宛台灣代表處的正式英文名稱為「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」，瑙塞達援引專家意見指，代表處中文名稱內的「台灣」，予人的印象是對應到英文、立陶宛文的Taiwan（台灣），而非Taiwanese（台灣的、台灣人或台灣人的）。

駐立陶宛台灣代表處於2021年11月揭牌成立，為台灣在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處。台灣在歐洲其他非邦交國的代表處，皆以「台北」為名。為此，立陶宛與北京關係一度緊張。事實上，今次已非瑙塞達首次作同類表態，他過去曾敦促立陶宛政府「更正」駐處名稱，使其名稱在所有語言達成一致。而早在2022年1月，他就曾稱立陶宛外交部允許台灣以「台灣」名義開設代表處是個「錯誤」。

駐立陶宛台灣代表處屬歐洲首個以「台灣」為名代表處。（資料圖片）

對此，台灣的外交部回應指，尊重立陶宛總統大選期間國內各方意見的表達，強調這是民主國家的常態，同時也希望各界了解駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方政府的共識，且經審慎協商後決定，期待雙方未來持續擴大合作領域，深化民主夥伴關係。

台方強調，台立共享自由民主價值，目前立陶宛是台灣協助發展半導體產業的重要夥伴，雙邊已經成功推動在半導體及雷射、農業、金融、醫衛等領域的實質合作。台方會秉持互惠互利的原則，與立陶宛等國際民主盟友共同因應威權擴張與威脅。

至於立陶宛另一總統候選人、現任總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）則表示，政府內多數決策者早意識到，強迫台灣變更駐處名稱不但不明智，更無助解決問題。他認為，當初先發制人對立陶宛採取外交降級的國家，才是該主動尋求與立陶宛「關係正常化」的一方。目前，立陶宛和中國大陸的外交關係僅為「代辦」級。