新北爆滅門血案！祖孫三代棉被裹屍多日始揭發　女婿疑借錢後失聯

台灣新北市三重區一處高級住宅昨日（11日）晚上驚傳祖孫三代3屍命案，69歲劉姓老婦和30歲二女兒、3歲孫子，被發現躺在睡房同一張床上，每個人身上均裹著一條棉被，已經死亡多日，24歲女婿則下落不明，有重大嫌疑。



台媒《聯合報》等報道指，一名陳姓女子因已將近一個星期聯繫不上母親，11日傍晚前往母親和妹妹同住於新北市三重區的住處，發現大門反鎖按鈴無人回應，卻在門外聞到疑似屍臭味，立刻報警。

警方和消防隊趕抵，後來請鎖匠開門，發現69歲劉姓老婦、30歲二女兒、3歲孫子共3人，躺在睡房同一張床上各自裹著棉被，遺體腫脹腐壞長蛆，有屍水流出，已經死亡多時，3歲小孩口中更被塞毛巾。

3名死者都沒有明顯外傷，屋內門窗完好、家中也無打鬥等外力介入跡象，客廳和2個房間凌亂地堆滿吃過的外送餐飲免洗碗筷、餐盒、杯子等物。但曾離婚又再婚的二女兒，現任24歲張姓丈夫不知去向。

劉姓老婦的大女兒將近一個星期聯繫不上母親，前往母親住處發現3人死亡。（TVBS新聞網）

女婿疑借錢後失聯

報案的陳姓女子說，4月23日最後一次和母親通電話，但自5月4日再打電話就無法接通，只能透過LINE和母親、妹妹用文字訊息對話，期間得知妹妹曾為了丈夫向母親借款40萬元新台幣，姊妹倆還為此鬧得不愉快。

警方表示，現場大門反鎖、死者沒有明顯外傷，屋內也沒有外力介入跡象，死因尚待司法相驗進一步釐清是否有他殺的可能性。由於劉姓老婦的二女婿疑有債務問題且案發後行蹤不明，警方已循線擴大追查。