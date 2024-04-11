爭搶電視遙控器！36歲台中逆子持水果刀殺害父母　母親不治父重傷

台中市北屯區發生一起兒子砍殺父母親命案。36歲許姓男子，疑似為爭看電視，和父母親起衝突，憤而持刀砍殺雙親，亦有台媒指，許男是不滿68歲的母親不會使用電視遙控器，憤而行兇。



台媒報道稱，身中多刀的媽媽傷重不治，父親則身受重傷，兇嫌右手也有刀傷，遭壓制移送法辦。



36歲許姓男子一家三口的合照。（翻攝臉書）

台中市警方表示，4月10日深夜在北屯區崇德六路巷道內的民宅，36歲的許姓男子，疑似為了和母親爭看電視起衝突，憤而持水果刀刺殺雙親；其中胸部、腹部等身中多刀的媽媽，在警察和消防趕抵時已經沒了呼吸心跳。

台中市警第五分局偵查隊長曾建富受訪時表示，「兒子跟媽媽因為電視遙控器操作起了口角，兒子到廚房拿水果刀對媽媽刺傷。」

父親則是在嚇阻兒子行兇時，頭部和手部也被刺傷，許姓男子右手也在行兇過程中受傷。一家三口經119救護車緊急送醫搶救，68歲的母親，因為傷勢嚴重，經醫療團隊搶救，還是宣告不治。

案發現場遭警方以黃色布條封鎖。（網絡圖片）

涉嫌殺害母親的許姓男子，警方除了當場壓制，並以涉及殺人「現行犯」逮捕戒護送醫；許父經送醫治療後，無生命危險。

附近鄰居透露，當晚深夜突然聽到打鬥聲，「就聽到乒乒砰砰的聲音，我嚇到」。鄰居指出，許姓男子的父親是鐵工廠的老闆，母親在郵局上班，許姓男子10多年前發生車禍，身心受影響工作也不順利，父母退休後出錢讓兒子在住家一樓開咖啡廳，希望他自立更生，但生意似乎不好。

鄰居表示，「（咖啡廳）生意不好，剛開始的時候，還有他同學會來捧場，然後到了最近這幾年，幾乎都沒有人來。」

台灣刑法：殺害直系血親加重其刑

全案經警方偵訊後，依殺害「直系血親尊親屬」罪嫌，移請台中地檢署偵辦，檢方將安排驗屍、釐清案情後再行追究刑責。

根據台灣《刑法》第271條規定：「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」對於直系血親尊親屬，犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。