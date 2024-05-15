國台辦宣布懲戒劉寶傑等5台灣名嘴　陸委會：言論自由是普世價值

國台辦5月15日早上突然宣布將嚴懲台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。對此，陸委會回應指，言論自由是普世價值，中共對於表達不同意見的台灣人恐嚇威脅，顯示北京對於自身體制與治理缺乏信心。



陸委會下午透過書面表示，言論自由是普世價值，台灣人民的言論自由受到中華民國憲法及法律的明文保障。中共對於表達不同意見的台灣人民及其家人恐嚇威脅，這種落伍、迂腐的手法，突顯北京對於自身體制與治理缺乏信心，除此以外，不具任何實質意義，企圖也不會得逞。

陸委會呼籲，中共要更有自信地面對、理解崇尚自由、民主、多元價值的台灣社會，以尊重、務實的態度推動兩岸交流，如此才有助於兩岸良性互動。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華接著說，他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

現場有台媒追問懲戒的具體做法，陳斌華則回答：「請拭目以待。」