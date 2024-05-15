陸官方宣布懲戒劉寶傑等5名台灣名嘴　國台辦：編造大陸負面資訊

國台辦5月15日早上突然宣布將嚴懲台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。



國台辦新聞發言人陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。



台灣財經名嘴黃世聰在《關鍵時刻》中說，大陸人現在連榨菜都吃不起。（視頻截圖）

陳斌華接著說，他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

陳斌華最後強調，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害；輿論不是法外之地；任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。

其中，台灣財經名嘴黃世聰曾因「榨菜說」紅遍兩岸，當時黃世聰登上劉寶傑的節目《 關鍵時刻》，兩人都在懲戒名單中。他在節目上稱，大陸涪陵榨菜的股價近期下跌，是因為大陸人現在連榨菜都吃不起，這番話被眾多大陸網友拿來調侃。「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」隨即成為熱搜話題，一度登上微博熱搜排行榜第一名。