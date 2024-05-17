近月上百陸飄氣球進入台海　外媒：恐將構成飛安威脅

台灣將於5月20日組成新政府，在新任總統賴清德就職前夕，在有外媒報道，近月發現超過100個中國大陸空飄氣球進入台灣海峽上空，飛行高度低於一般氣象氣球，恐怕會構成飛航安全威脅，並指所蒐集數據可為解放軍所用，也可能有心理戰意圖。



外媒《路透社》報道，中國大陸自去年12月開始施放超過100個氣球進入台灣海峽，其中有些直接飛越台灣領空或由台灣控制的民航航道，時間點正好是在台灣今年1月總統大選一個月前。

報道引述專家說法，認為這些氣球可能是對台心理戰一環，也可能裝有監視工具或單純蒐集氣象資料。台灣有時一天在數小時內偵測到多達8個氣球，有時則連續數周一個都沒有。在台灣1月13日投票日前一週，每天平均出現3個氣球，然後從4月11日開始不再出現。

路透社報道，台灣近月發現超過100個中國氣球進入台灣海峽上空，飛行高度低於一般氣象氣球，恐怕會構成飛航安全威脅，所蒐集數據可為解放軍所用，也可能有心理戰意圖。圖為台灣國防部今年1月發布氣球飛過台灣上空情形。（台灣國防部提供）

這些氣球頻繁出現，引起台灣和其他國家警覺。報道援引一名聽取過相關簡報的台灣高階安全官員說法，指這些氣球出現在台灣附近上空的情況，在台灣大選數周之前達到「前所未見的規模」；這名官員認為，這是北京施壓行動的一部分，即所謂灰色地帶作戰，目的是避免直接衝突，改採非常規戰術消耗敵人的精力。

《路透社》報道稱國防部並未回應置評要求，國台辦則向《路透社》重申今年1月31日的說法，即駁斥有關氣球的指控，並稱這些氣球是用於氣象目的，是民企行為，不應出於政治因素加以炒作。

台媒《中央社》報道指出，氣球相關資料在去年12月8日之前並未公諸於世，因此無法比較歷來紀錄。但台灣陸委會副主任委員詹志宏說，以往「大概一個月」會發現一次氣球。

根據官方數據，從去年12月到2024年4月，有8天都偵測到4個以上的氣球。這段時間總共發現超過100個氣球。3名台灣知情官員證實，來自中國大陸的空飄氣球近月大幅增加，其中多數是蒐集大氣數據的氣象氣球，例如風、溫度和濕度，但台灣仍將這些氣球視為中國的騷擾。

值得注意的是，這些氣球的飛行高度全都在3353公尺到1萬1582公尺之間，平均高度為6795公尺，比一般氣象氣球的高度低得多。美國國家氣象局表示，氣象氣球高度通常超過3萬480公尺。

《路透社》報道引述印度太平洋地緣政治戰略顧問尼爾（AlexanderNeill）說法，「在這種高度施放氣球很危險…這位於空中航道範圍內，擦撞的可能性令人擔憂。」

詹志宏也同意尼爾看法，認為這些氣球飛得很慢，飛機速度則很快，如果這些氣球被吸入發動機，這時才發現可能就太晚了。另一名台灣高階安全官員引述情資說，這些氣球蒐集到的數據可能為中國火箭軍所用，因為大氣因素會影響飛彈發射。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）台灣政策計劃主任郭泓均認為，這些氣球主要用於心理戰。「我個人懷疑中國能從氣球獲得其他手段蒐集不到的額外情資…我認為這些氣球主要是向台灣示意：台灣連自己的領空都保護不了。」