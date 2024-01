大陸氣球頻飛向台灣　學者分析：模糊界線以製造不再明確的現狀

近期,不斷有來自中國大陸的氣球飛入台灣空域,據美國《國會山莊報》(The Hill)報道,這些氣球不太可能在監視方面實際派上用場,但專家分析認為,這是北京企圖削弱台灣獨立的最新行動一環。



報道指,這些氣球令人聯想到去年中國間諜氣球飛越美國本土並導致兩國關係急轉直下的事件,當時中方聲稱氣球是氣象用途,但有鑑於飛越台灣的「偵察氣球」使用經過算計,該說法顯得格外牽強。

美國智庫蘭德公司(RAND Corporation)資深政策研究員甘尼斯(Kristen Gunness)認為,中國大陸的航空活動是空中和海上施壓行動的延伸,也是加強監視的信號。不過,氣球是大問題,但她認為不至於會挑起衝突或危機,「尤其如果台灣置之不理」。他又指,北京正忙於處理經濟走下坡等內部問題,故今年或短期內不太可能採取軍事行動,除非出現重大且出人意表的局勢升級,如台灣宣布獨立。

大陸氣球頻飛向台灣。圖為1月3日下午,台灣軍方偵獲3枚中共空飄氣球逾越海峽中線。(mnd.gov.tw)

報道又稱,北京早已對台布設耳目,這些氣球不太可能在監視方面實際派上用場。但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)政治經濟學教授孔誥烽認為,這些氣球是削弱台灣獨立性的策略一環。他解釋,北京基本上在試圖擠壓空域,然後盡可能地模糊台灣與中國大陸的界線,以塑造某種現狀,讓兩岸之間這種融合不再具體或明顯,「他們(中共)正在製造一種不再有明確界線的現狀」。

此外,華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)警告,北京將嘗試常態性地利用氣球,以配合其他空中和海上行動。「太平洋論壇」區域事務主任約克(Rob York)表示,台灣不值得去冒擊落一顆氣球或實際對抗解放軍機艦的風險,台灣真正能做的唯一事情,就是繼續強化防禦,例如持續延長義務役期,並開始在島上做好防禦的準備。